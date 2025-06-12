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Корисні булочки з броколі всього з 5 інгредієнтів: готуються дуже швидко

Простий рецепт булочок з броколі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Броколі - цінне джерело вітамінів і до того ж з нього можна приготувати корисні булочки, які не містять зайвих калорій. Ідеально підходять для перекусу, ланчбоксу чи легкої вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Булочки з броколі: простий рецепт

Інгредієнти:

  • броколі 
  • яйця - 2 шт.
  • сир - 100 г
  • псиліум - 4 ст.л
  • сіль, спеції - за смаком

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити та відрізати усю їстівну частину - суцвіття. Після додайте яйця та все ретельно перебийте блендером.

Далі додайте у миску натертий на тертці сир, псиліум та спеції. Все перемішайте та сформуйте бажаної форми печиво.

Випікати при 180 градусах 20-25 хвилин або до готовності.

Додамо, що броколі - це справжня "суперїжа", яка підтримує практично всі системи організму. Регулярне її споживання (2-3 рази на тиждень) принесе багато користі без шкоди.

Рецепт булочок з броколі (фото: кадр з відео)

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