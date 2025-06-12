Полезные булочки из брокколи всего из 5 ингредиентов: готовят очень быстро

Булочки с брокколи: простой рецепт

Ингредиенты:

брокколи

яйца - 2 шт.

сыр - 100 г

псиллиум - 4 ст.л

соль, специи - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно отварить и отрезать всю съедобную часть - соцветия. После добавьте яйца и все тщательно перебейте блендером.

Далее добавьте в миску натертый на терке сыр, псиллиум и специи. Все перемешайте и сформируйте желаемой формы печенье.

Выпекать при 180 градусах 20-25 минут или до готовности.

Добавим, что брокколи - это настоящая "суперпища", которая поддерживает практически все системы организма. Регулярное ее потребление (2-3 раза в неделю) принесет много пользы без вреда.

Рецепт булочек с брокколи (фото: кадр из видео)