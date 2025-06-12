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Полезные булочки из брокколи всего из 5 ингредиентов: готовят очень быстро

Простой рецепт булочек из брокколи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Брокколи – ценный источник витаминов и к тому же из него можно приготовить полезные булочки, не содержащие лишних калорий. Идеально подходят для перекуса, ланчбокса или легкого ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Булочки с брокколи: простой рецепт

Ингредиенты:

  • брокколи
  • яйца - 2 шт.
  • сыр - 100 г
  • псиллиум - 4 ст.л
  • соль, специи - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно отварить и отрезать всю съедобную часть - соцветия. После добавьте яйца и все тщательно перебейте блендером.

Далее добавьте в миску натертый на терке сыр, псиллиум и специи. Все перемешайте и сформируйте желаемой формы печенье.

Выпекать при 180 градусах 20-25 минут или до готовности.

Добавим, что брокколи - это настоящая "суперпища", которая поддерживает практически все системы организма. Регулярное ее потребление (2-3 раза в неделю) принесет много пользы без вреда.

Рецепт булочек с брокколи (фото: кадр из видео)

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