Гостра їжа: користь чи шкода? Що насправді відбувається з організмом

Пекучі соуси та перці чилі давно стали невід’ємною частиною багатьох кулінарних рецептів. Дехто не уявляє життя без пікантного смаку, інші - уникають гострого. Як така їжа впливає на здоров'я?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що робить гостру їжу такою гострою

Дієтолог Аманда Сауседа розповіла, що компонент перцю чилі, який приносить тепло, називається капсаїцин. Коли ви їсте чилі, капсаїцин зв’язує та активує специфічні больові рецептори у роті та у всьому травному тракті.

Біль, який він викликає, передається мозку як відчуття печіння або підвищення температури, що змушує мозок говорити тілу охолонути.

Може з'явитись потовиділення або кровоносні судини розширяться і будуть спрямовувати тепло виходити з тіла через шкіру, що спричиняє почервоніння на шкірі. Сльозяться очі, нежить або надлишок слини також є типовою реакцією на капсаїцин, тому що організм може сприймати його як подразник, який необхідно вимити.

Переваги вживання гострої їжі

Антиоксидантні властивості

Вільні радикали - це сполуки, що утворюються в результаті природних процесів у організмі, а також факторів навколишнього середовища, таких як алкоголь, забруднене повітря та куріння.

Надлишок вільних радикалів в організмі може призвести до пошкодження клітин і ДНК, а з часом може призвести до хронічних захворювань. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали у тілі, а капсаїцин у гострій їжі може діяти як антиоксидант.

Гострий перець також є джерелом вітаміну С - потужного антиоксиданту. Один зелений перець чилі забезпечує 121% рекомендованої добової норми вітаміну С, а один червоний перець чилі містить 72% рекомендованої добової норми.

Вплив на кишківник

Дослідження показують, що капсаїцин може впливати на мікробіом кишечника. Капсаїцин може збільшити кількість корисних бактерій і зменшити шкідливі в нижній частині шлунково-кишкового тракту.

Недоліки гострої їжі

Викликає печію та кислотний рефлюкс

Гостра їжа - це одна з продуктів, яких слід уникати, якщо ви схильні до печії або кислотного рефлюксу. Гостра їжа подразнює стравохід, коли вона спускається до шлунка, а також змушує нижній сфінктер стравоходу розслаблятися.

Цей сфінктер перешкоджає вимиванню вмісту шлунка назад у стравохід. Коли він розслаблюється, це означає, що їжа та шлункова кислота повертаються назад, сприяючи кислотному рефлюксу та печії. Навіть якщо у вас немає кислотного рефлюксу, печія є способом сказати, що ви переборщили з гострою їжею.

Проблеми з ШКТ

Капсаїцин подразнює тканини шлунково-кишкового тракту (ШКТ), тому організм може сприймати його як загрозу. У відповідь м’язові стінки кишечника посилюють скорочення, щоб перемістити їжу з капсаїцином через шлунково-кишковий тракт, щоб позбутися від нього.