Острая еда: польза или вред? Что на самом деле происходит с организмом

Жгучие соусы и перцы чили давно стали неотъемлемой частью многих кулинарных рецептов. Некоторые не представляют жизни без пикантного вкуса, другие - избегают острого. Как такая еда влияет на здоровье?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что делает острую пищу такой острой

Диетолог Аманда Сауседа рассказала, что компонент перца чили, который приносит тепло, называется капсаицин. Когда вы едите чили, капсаицин связывает и активирует специфические болевые рецепторы во рту и во всем пищеварительном тракте.

Боль, которую он вызывает, передается мозгу как ощущение жжения или повышение температуры, что заставляет мозг говорить телу остыть.

Может появиться потоотделение или кровеносные сосуды расширятся и будут направлять тепло выходить из тела через кожу, что вызывает покраснение на коже. Слезящиеся глаза, насморк или избыток слюны также являются типичной реакцией на капсаицин, потому что организм может воспринимать его как раздражитель, который необходимо вымыть.

Преимущества употребления острой пищи

Антиоксидантные свойства

Свободные радикалы - это соединения, образующиеся в результате естественных процессов в организме, а также факторов окружающей среды, таких как алкоголь, загрязненный воздух и курение.

Избыток свободных радикалов в организме может привести к повреждению клеток и ДНК, а со временем может привести к хроническим заболеваниям. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы в теле, а капсаицин в острой пище может действовать как антиоксидант.

Острый перец также является источником витамина С - мощного антиоксиданта. Один зеленый перец чили обеспечивает 121% рекомендуемой суточной нормы витамина С, а один красный перец чили содержит 72% рекомендуемой суточной нормы.

Влияние на кишечник

Исследования показывают, что капсаицин может влиять на микробиом кишечника. Капсаицин может увеличить количество полезных бактерий и уменьшить вредные в нижней части желудочно-кишечного тракта.

Недостатки острой пищи

Вызывает изжогу и кислотный рефлюкс

Острая пища - это один из продуктов, которых следует избегать, если вы склонны к изжоге или кислотному рефлюксу. Острая пища раздражает пищевод, когда она спускается в желудок, а также заставляет нижний сфинктер пищевода расслабляться.

Этот сфинктер препятствует вымыванию содержимого желудка обратно в пищевод. Когда он расслабляется, это означает, что пища и желудочная кислота возвращаются обратно, способствуя кислотному рефлюксу и изжоге. Даже если у вас нет кислотного рефлюкса, изжога является способом сказать, что вы переборщили с острой пищей.

Проблемы с ЖКТ

Капсаицин раздражает ткани желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поэтому организм может воспринимать его как угрозу. В ответ мышечные стенки кишечника усиливают сокращения, чтобы переместить пищу с капсаицином через желудочно-кишечный тракт, чтобы избавиться от него.