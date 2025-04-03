Їжте їх будь-коли. 11 солодких перекусів, які не шкодять здоров'ю

Любите солодке, але хочете харчуватися правильно? Є корисні альтернативи шкідливим десертам, які задовольнять тягу до солодкого без шкоди для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чому часто хочеться солодкого

Дієтолог Дженніфер Палліан назвала можливі причини частої тяги до солодкого:

Енергетичні потреби - якщо ви надто довго не їсте або їсте не збалансоване білком, клітковиною та корисними жирами. Тоді тіло може жадати цукру для швидкого відновлення енергії

Стрес - кортизол є гормоном стресу, тому може підвищити апетит і викликати у жагу "заспокійливих" вуглеводів

Звички - іноді тяга до цукру є звичною. Якщо ви звикли тягнутися до чогось солодкого в певні моменти, як-от після обіду, то це стає рутиною

Емоційне харчування - так само, коли ви відчуваєте певні емоції, вам може захотітися чогось солодкого. Вживання солодощів викликає викид дофаміну, що швидко покращує настрій. У свою чергу, ви можете асоціювати солодке з комфортом, радісними спогадами чи винагородою, що може викликати тягу до солодкої їжі, коли ви відчуваєте стрес, тривогу або нудьгу

Гормональні зміни - наприклад під час менструації, вагітності або менопаузи, можуть збільшити тягу до солодкого

Нестача сну - коли ви недосипаєте, то гормони голоду виходять з рівноваги, що призводить до сильнішої тяги до цукру

Корисні перекуси

За словами дієтолога Майкла Рівіса, щоб зменшити тягу до цукру, варто замінити прості вуглеводи складними.

Складні вуглеводи забезпечують більш стійке джерело енергії, уповільнюючи травлення, що сигналізує організму про те, що енергія буде доступною протягом більш тривалого періоду.

Бананове морозиво

Змішайте заморожені банани з молоком і краплею ванільного екстракту. Заморожені банани створять природну солодку консистенцію, схожу на морозиво, без додавання цукру чи жиру.

Заморожена чорниця

Наступного разу, коли вам захочеться чогось солоденького, то візьміть жменю замороженої чорниці. Ці солодкі багаті антиоксидантами ягоди мають низьку калорійність і ідеально підходять для приборкання тяги до цукру.

Заморожена чорниця смачна сама по собі, але ви також можете поєднувати її з мигдалем або волоськими горіхами для додавання клітковини, білка та корисних жирів.

Фруктовий салат

Фруктовий салат може задовольнити бажання солодкого, водночас забезпечуючи клітковину, яка підтримує довшу енергію порівняно з обробленими солодощами.

Просто наріжте фрукти, наприклад, полуницю, ківі та апельсини. Для ще більшої природної солодкості приготуйте легку заправку з апельсинового соку, цедри лимона та меду та додайте її до фруктів.

Фініки з мигдальним маслом

Занурте фініки в мигдальне масло (або наповніть їх ним) для солодкої закуски з двох інгредієнтів. Фініки від природи солодкі та багаті клітковиною, а мигдальне масло додає здорові жири та білок, щоб залишатися ситими.

Щоб збільшити вміст поживних речовин, додайте трохи насіння чіа для клітковини та омега-3.

Шоколад, арахісове масло та шматочки банана

Це легкий варіант десерту, насичений протеїном, клітковиною та антиоксидантами. Розкладіть арахісове масло між тонко нарізаними бананами, а потім заморозьте на 15 хвилин. Занурте скибочки в розтоплений чорний шоколад, потім знову заморозьте, поки шоколад не затвердіє.

Грецький йогурт з манго

Грецький йогурт наповнений білком і пробіотиками, а манго забезпечує природну солодкість. Подача їх разом з іншими солодкими фруктами, такими як ягоди, банани та ківі, додасть ще більше смаку.

Додайте насіння льону або насіння чіа для отримання додаткової кількості клітковини, яка надасть ситість та енергію.

Вівсяне печиво

Для солодкої ласощі з довготривалою дією приготуйте партію печива з вівсом, горіхами та насінням. Також можете додати стружку темного шоколаду або подрібнені сухофрукти для додаткової солодкості. Ця закуска містить клітковину та корисні жири, які забезпечать більше ситості, ніж звичайна солодка їжа.

Яблуко з горіховим маслом