Коридор затемнень та ретроградний Меркурій весною 2024: коли почнеться та що робити не можна

Коли почнеться коридор затемнень

25 березня відбудеться напівтіньове місячне затемнення. У його найбільшій фазі тінь Землі закриє 95,57% Місяця. Пік припаде на 9:12 за Києвом.

Побачити це затемнення зможуть жителі частини американських континентів, над Австралією, Східною Азією, західними частинами Африки та Європи.

Місячне затемнення припадає на Повний місяць у знаку Терези. До сфери впливу цього знаку належать договори, союзи, судова система, дипломатія, мистецтво, мода та шлюб.

Якщо вірити старовинним трактатам, то затемнення у Терезах негативно впливають на гармонію життя, приносять дипломатичні та релігійні непорозуміння, судові скандали, розлучення та втрати, загибель людей зі світу мистецтва.

Закриє коридор затемнень - сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня 2024 року, на Молодика. Пік затемнення припаде на 20:18 за Києвом. Це затемнення вже називають Великим американським затемненням, бо побачити його зможуть тільки в Північній та Центральній Америці.

Це затемнення відбудеться у знаку Овна. В цьому знаку затемнення ставить у центр уваги теми лідерства, конкуренції, пожеж, гонки озброєнь, військових дій, спорту. Наслідки можуть потім відчуватися ще 6 місяців.

Згідно зі старовинними трактатами, затемнення в Овні погрожують вигнанням, арештом чи загибеллю якогось авторитетного лідера чи військового. У такі періоди можуть бути військові зіткнення, конфлікти, пожежі, спалахи захворювань.

Ситуацію з коридором затемнень ускладнить ще одне явище - Ретроградний Меркурій. Період Ретроградного Меркурія почнеться 1 квітня і закінчиться 25 квітня. Тому перший тиждень квітня може бути дуже небезпечним періодом.

Як впливають затемнення на життя людини

Астрологи вважають, що два затемнення за такий короткий проміжок часу мають великий енергетичний вплив на людей. Протягом коридору затемнень можуть відбуватися доленосні незворотні події.

Якщо в цей час розірвати з кимось стосунки, то ця людина вже не зможе повернутися у ваше життя. Якщо змінити місце роботи чи проживання - шляху назад вже не буде, робоче місце буде зайнято, житло також.

Тому астрологи радять довіряти своїй інтуїції та не ухвалювати у такі періоди важливих доленосних рішень.

Що не можна робити під час коридору затемнень

Сваритися з близькими людьми

Ухвалювати важливі рішення

Міняти місце проживання

Одружуватися, розлучатися - якщо є сумніви

Змінювати місце роботу, звільнятися

Проводити великі фінансові операції

Купляти щось дуже дороге

Ризикувати

З'ясовувати стосунки

А що можна робити під час коридору затемнень