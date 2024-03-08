Коридор затемнений и ретроградный Меркурий весной 2024: когда начнется и что делать нельзя

В марте нас ждет важный астрономический и астрологический период – коридор затемнений. Коридором затемнений называют период между лунным и солнечным затмением. Промежуток между ними небольшой – около двух недель.
Когда начнется весенний коридор затемнений, и что в этот период делать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Лунный календарь, Chas.news, Moon Light, Astrology.
25 марта состоится полутеневое лунное затмение. В его самой большой фазе тень Земли закроет 95,57% Луны. Пик придется на 9:12 по Киеву.
Увидеть это затмение смогут жители части американских континентов над Австралией, Восточной Азией, западными частями Африки и Европы.
Лунное затмение приходится на Полнолуние в знаке Весы. В сферу влияния этого знака относятся договоры, союзы, судебная система, дипломатия, искусство, мода и брак.
Если верить старинным трактатам, то затмения в Весах негативно влияют на гармонию жизни, приносят дипломатические и религиозные недоразумения, судебные скандалы, разводы и потери, гибель людей из мира искусства.
Закроет коридор затемнений - солнечное затмение, которое состоится 8 апреля 2024 года, на новолунии. Пик затемнения придётся на 20:18 по Киеву. Это затмение уже называют Большим американским затмением, потому что увидеть его смогут только в Северной и Центральной Америке.
Это затмение произойдет в знаке Овна. В этом знаке затемнение ставит в центр внимания темы лидерства, конкуренции, пожаров, гонки вооружений, военных действий, спорта. Последствия могут потом ощущаться еще 6 месяцев.
Согласно старинным трактатам, затемнения в Овне угрожают изгнанием, арестом или гибелью какого-то авторитетного лидера или военного. В такие периоды могут находиться военные столкновения, конфликты, пожары, вспышки заболеваний.
Ситуацию с коридором затмений усложнит еще одно явление – Ретроградный Меркурий. Период Ретроградного Меркурия начнется 1 апреля и завершится 25 апреля. Поэтому первая неделя апреля может быть очень опасным периодом.
Астрологи считают, что два затмения за столь короткий промежуток времени оказывают большое энергетическое влияние на людей. В течение коридора затемнений могут происходить судьбоносные необратимые события.
Если в это время разорвать с кем-то отношения, то этот человек уже не сможет вернуться в вашу жизнь. Если сменить место работы или проживания – пути назад уже не будет, рабочее место будет занято, жилье тоже.
Поэтому астрологи советуют доверять своей интуиции и не принимать в такие периоды важные судьбоносные решения.
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