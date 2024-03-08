Коридор затемнений и ретроградный Меркурий весной 2024: когда начнется и что делать нельзя

Когда начнется коридор затемнений

25 марта состоится полутеневое лунное затмение. В его самой большой фазе тень Земли закроет 95,57% Луны. Пик придется на 9:12 по Киеву.

Увидеть это затмение смогут жители части американских континентов над Австралией, Восточной Азией, западными частями Африки и Европы.

Лунное затмение приходится на Полнолуние в знаке Весы. В сферу влияния этого знака относятся договоры, союзы, судебная система, дипломатия, искусство, мода и брак.

Если верить старинным трактатам, то затмения в Весах негативно влияют на гармонию жизни, приносят дипломатические и религиозные недоразумения, судебные скандалы, разводы и потери, гибель людей из мира искусства.

Закроет коридор затемнений - солнечное затмение, которое состоится 8 апреля 2024 года, на новолунии. Пик затемнения придётся на 20:18 по Киеву. Это затмение уже называют Большим американским затмением, потому что увидеть его смогут только в Северной и Центральной Америке.

Это затмение произойдет в знаке Овна. В этом знаке затемнение ставит в центр внимания темы лидерства, конкуренции, пожаров, гонки вооружений, военных действий, спорта. Последствия могут потом ощущаться еще 6 месяцев.

Согласно старинным трактатам, затемнения в Овне угрожают изгнанием, арестом или гибелью какого-то авторитетного лидера или военного. В такие периоды могут находиться военные столкновения, конфликты, пожары, вспышки заболеваний.

Ситуацию с коридором затмений усложнит еще одно явление – Ретроградный Меркурий. Период Ретроградного Меркурия начнется 1 апреля и завершится 25 апреля. Поэтому первая неделя апреля может быть очень опасным периодом.

Как влияют затемнение на жизнь человека

Астрологи считают, что два затмения за столь короткий промежуток времени оказывают большое энергетическое влияние на людей. В течение коридора затемнений могут происходить судьбоносные необратимые события.

Если в это время разорвать с кем-то отношения, то этот человек уже не сможет вернуться в вашу жизнь. Если сменить место работы или проживания – пути назад уже не будет, рабочее место будет занято, жилье тоже.

Поэтому астрологи советуют доверять своей интуиции и не принимать в такие периоды важные судьбоносные решения.

Что нельзя делать во время коридора затемнений

Ссориться с близкими людьми

Принимать важные решения

Менять место жительства

Жениться, разводиться - если есть сомнения

Менять место работу, увольняться

Проводить крупные финансовые операции

Покупать что-то очень дорогое

Рисковать

Выяснять отношения

А что можно делать во время коридора затемнений