Астролог пояснила, як правильно створювати карту бажань, щоб вони здійснювалися

Карта бажань є сильною мотивацією для того, щоб здійснювати свої мрії, але якщо просто так наклеїти картинки на аркуш, нічого не відбудеться. В цьому процесі теж є правила.

Що таке карта бажань

Карта бажань - це спеціальний візуальний інструмент, який можна назвати посібником до ваших цілей, бажань та мрій на найближче майбутнє.

Ця карта заряджена енергією людини, яка її створює та енергією сили бажань власника карти. Це не магія, це структурованість справжніх бажань та мотивація для їх здійснення.

Як правильно створювати власну карту бажань

Ольга каже, що для початку потрібно зупинитись та продумати, що зараз є для вас важливо. Зробити карту потрібно у такому форматі, щоб вам було зручно. Це може бути в блокноті, на ватмані, на листі А4. А також можна купити велику рамку для фото і на білий фон наклеїти всі візуалізації своїх бажань.

Як правильно створити карту бажань (фото: Freepik)

Покрокова інструкція створення карти бажань

Перше і найважливіше правило: на середину обраної бази клеїмо своє фото, але таке де ви собі дуже подобаєтесь. Карту краще робити по кожній сфері окремо:

багатсво

слава

кохання

сім'я

здоров'я

творчість

знання

кар'єра

подорожі

Додаємо на карту такі бажання, які ви дійсно в силах виконати в майбутньому. Важливо розрахувати свої сили чітко та бути чесним з собою.

Друге і не менш важливе правило: на карту потрібно прикріпити фото чогось, що ви зможете дуже швидко придбати протягом 3-х днів. Наприклад, чашку з кавою або парфуми. Якщо будете купувати техніку найближчим часом, приклейте фото саме її.

Третє правило: потрібно дуже чітко прописати плани на цілий рік. Що ви хочете, щоб відбувалось кожного місяця. Пишемо у теперішньому часі. Наприклад, “Я п‘ю каву у Римі, дивлюсь на Колізей. Тут дуже гарно і смачно пахне їжею”, або "Я лежу на пляжі на Кіпрі і насолоджуюсь звуком хвиль", "Я катаюсь верхи на коні і відчуваю всю складність та кайф від процесу".

Як правильно створити карту бажань (фото: Freepik)

"Дивіться на неї, притягуйте до себе ці події. У мене вже 4 карти було. Пам‘ятаю один з класних моментів, коли збулось моє бажання. Був карантин і я займалась онлайн йогою. В одну секунду підіймаю очі і дивлюсь, що ось моє бажання. Я до карти додала фото дівчини, яка займається йогою і про нього забула, але все спрацювало найкращим чином для мене", - поділилась власним досвідом Ольга.

Астролог зазначила, що особисто у неї так було багато раз, коли здійснювалися бажання. І головне, що все відбувається у свій час, коли ви готові, не забувайте про це.