Коричневі чи білі. Названі найкорисніші яйця

Які яйця краще їсти для здоров'я

Дієтолог Джесс Дегор повідомив, що незважаючи на те, що останні дослідження та рекомендації щодо харчування 2020 року дають яйцям зелене світло для здорового харчування, суперечлива інформація, як і раніше, циркулює в засобах масової інформації та в інтернеті.

У деяких людей склалося враження, що яйця з коричневою шкаралупою за поживною цінністю перевершують яйця з білою шкаралупою. Це не правда. Колір шкаралупи залежить від кольору курки.

Кури з коричневим пір'ям і коричневими мочками вух виробляють коричневі яйця, а кури з білим пір'ям і білим мочкам вух виробляють яйця з білою шкаралупою. Між ними немає жодної різниці у харчуванні.

Органічні яйця

Органічні яйця, яйця курей на вільному вигулі... Вам може бути цікаво, яке відношення ці терміни на коробках для яєць мають корисні для здоров'я властивості.

Лікар називає ці терміни маркетинговим інструментом та каже, що вони не обов'язково впливають на поживні характеристики яєць.

"Без клітки" означає, що кури живуть у відкритому курнику з підстилкою, сідалами та гніздами для відкладання яєць, тоді як "вільний вигул" - це термін, який використовується для позначення того, що курка має постійний вільний доступ на вулицю.

Дегор зазначив, що такі терміни, як "вільний вигул", не регулюються, тому немає певної кількості часу або типу умов на відкритому повітрі, які кваліфікуються як вільний вигул.

"Деякі дослідження показують, що мікробіота (кишкові бактерії) різниться між яйцями, що містяться на вільному вигулі, і яйцями в клітинах. Інші дослідження показали, що яйця від курей на вільному вигулі також містять більш високу концентрацію корисних жирів і меншу кількість насичених жирів", - повідомив лікар.

Чому деякі яєчні жовтки темніші за інші?

Вам може бути цікаво, чи відрізняється помаранчевий яєчний жовток за поживною цінністю від світлішого жовтого яєчного жовтка.

"На поживну цінність яйця може впливати лише вміст поживних речовин у кормі", - зазначив експерт.

"Наприклад, колір жовтка зумовлений вмістом у кормі каротиноїдів. Додавання в корм більшої кількості екстрактів, багатих на каротиноїди, може призвести до отримання більш темного жовтка, багатого на каротиноїди та антиоксиданти", - додав він.

Кур також можна годувати збагаченими поживними речовинами кормами з іншими конкретними інгредієнтами, які призводять до того, що яйця продаються з певним маркуванням вмісту поживних речовин.

Наприклад, вони можуть бути збагачені жирними кислотами омега-3 або додатковим вітаміном D.