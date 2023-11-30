Коричневые или белые. Названы самые полезные яйца

Какие яйца лучше есть для здоровья

Диетолог Джесс Дегор сообщил, что несмотря на то, что последние исследования и рекомендации по питанию 2020 года дают яйцам зеленый свет для здорового питания, противоречивая информация по-прежнему циркулирует в средствах массовой информации и в интернете.

У некоторых людей сложилось впечатление, что яйца с коричневой скорлупой по питательной ценности превосходят яйца с белой скорлупой. Это неправда. Цвет скорлупы зависит от цвета курицы.

Куры с коричневыми перьями и коричневыми мочками ушей производят коричневые яйца, а куры с белыми перьями и белыми мочками ушей производят яйца с белой скорлупой. Между ними нет никакой разницы в питании.

Органические яйца

Органические яйца, яйца кур на свободном выгуле... Вам может быть интересно, какое отношение эти термины на коробках для яиц имеют к полезным для здоровья свойствам.

Врач называет эти термины маркетинговым инструментом и говорит, что они не обязательно влияют на питательные характеристики яиц.

"Без клетки" означает, что куры живут в открытом курятнике с подстилкой, насестами и гнездами для откладывания яиц, тогда как "свободный выгул" - это термин, используемый для обозначения того, что курица имеет постоянный свободный доступ на улицу.

Дегор отметил, что такие термины, как "свободный выгул", не регулируются, поэтому не существует определенного количества времени или типа условий на открытом воздухе, которые квалифицируются как свободный выгул.

"Некоторые исследования показывают, что микробиота (кишечные бактерии) различается между яйцами, содержащимися на свободном выгуле, и яйцами в клетках. Другие исследования показали, что яйца от кур на свободном выгуле также содержат более высокую концентрацию полезных жиров и меньшее количество насыщенных жиров", - сообщил врач.

Почему некоторые яичные желтки темнее других?

Вам может быть интересно, отличается ли оранжевый яичный желток по питательной ценности от более светлого желтого яичного желтка.

"На питательную ценность яйца может влиять только содержание питательных веществ в самом корме", - отметил эксперт.

"Например, цвет желтка обусловлен содержанием в корме каротиноидов. Добавление в корм большего количества экстрактов, богатых каротиноидами, может привести к получению более темного желтка, более богатого каротиноидами и антиоксидантами", - добавил он.

Кур также можно кормить обогащенными питательными веществами кормами с другими конкретными ингредиентами, которые приводят к тому, что яйца продаются с определенной маркировкой содержания питательных веществ.

Например, они могут быть обогащены жирными кислотами омега-3 или дополнительным витамином D.