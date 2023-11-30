Тренер розказав, як їсти горіхи та не гладшати

Горіхи - це дуже калорійний продукт.У 100 грамів продукту міститься понад 600 калорій, тож не треба про це забувати.

Як правильно їсти їх при схудненні, розказав тренер та дієтолог зі Львова Віктор Мандзяк на своїй Facebook-сторінці.

Як їсти горіхи та не гладшати

Горіхи щодо засвоюваності дуже цікавий продукт. Тренер навів приклад, як в одному експерименті люди, які їли сирий мигдаль, отримували в середньому не 600 калорій, як зазначено не етикетці, а лише 442 калорії]. Був там унікум, який отримував зі 100 грамів мигдалю нікчемні 284 калорії. Річ у тому, що не всі люди дуже ретельно жують їжу, а непрожовану шлунок погано засвоює.

Горіхова паста - дуже калорійна та засвоюється шлунком повністю.

"Часточки в горіховому маслі в тисячу разів дрібніші, ніж ті, які видають наші зуби. Тому будь певен, з арахісової пасти ти отримаєш всі неймовірні 600 калорій, які зазначені на етикетці", - написав Віктор.

За його словами, зі смажених горіхів засвоюється на 9% більше калорій, ніж з сирих. Бо смажіння робить їх крихкими і не такими твердими.

"Зате смачнішими, тому я би не економив тих 10% і пройшов би додаткових... кілометр. Так, різниця в ста грамах смаженого мигдалю коштує 1 кілометр ходьби", - уточнив він.

Загалом, горіхи (не горіхова паста) - це здоровий продукт. Там є гарний жир, білок, вітаміни, мінерали, клітковина.

Мандзяк зазначив, щодо маси тіла, фігури і талії, навіть 442 калорії в ста грамах сирих горіхів - це, звісно, не 600, але й не 50 як в яблуку.

Тому декілька десятків грамів горіхів і насіння в день - розумний баланс між задоволенням, здоров"ям і фігурою.