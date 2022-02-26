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Корабль РФ в Черном море "дружественным огнем" уничтожил собственный военный самолет

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Суббота 26 февраля 2022 16:33
Корабль РФ в Черном море "дружественным огнем" уничтожил собственный военный самолет Фото: российский корабль уничтожил свой самолет в Черном море (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Светлана Мащенко

Корабль Черноморского флота Российской Федерации сам уничтожил свой же военный самолет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ" дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", - сообщили в ВМС Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в украинских водах Черного моря.

Напомним, что ночью 26 февраля вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".

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