Корабль РФ в Черном море "дружественным огнем" уничтожил собственный военный самолет
Фото: российский корабль уничтожил свой самолет в Черном море (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Корабль Черноморского флота Российской Федерации сам уничтожил свой же военный самолет.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ" дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", - сообщили в ВМС Вооруженных сил Украины.
Ранее мы писали, что флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в украинских водах Черного моря.
Напомним, что ночью 26 февраля вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".