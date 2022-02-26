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Корабель РФ в Чорному морі "дружнім вогнем" знищив власний військовий літак

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Субота 26 лютого 2022 16:33
Корабель РФ в Чорному морі "дружнім вогнем" знищив власний військовий літак Фото: Російський корабель знищив свій літак в Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Світлана Мащенко

Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації сам знищив свій же військовий літак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - повідомили у ВМС Збройних сил України.

Раніше ми писали, що флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков".

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