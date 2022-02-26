Корабель РФ в Чорному морі "дружнім вогнем" знищив власний військовий літак
Фото: Російський корабель знищив свій літак в Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації сам знищив свій же військовий літак.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - повідомили у ВМС Збройних сил України.
Раніше ми писали, що флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря.
Нагадаємо, що вночі 26 лютого ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков".