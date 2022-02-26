Флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в украинских водах Черного моря, - ГПС

Украинские пограничники сообщили о закрытии российскими ВМС района в северо-западной части Черного моря якобы для контртеррористической операции. В Государственной пограничной службе Украины отметили, что эта часть - украинский, а не российский берег.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ

"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства.

В ГПС Украины отметили, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег.

Это уже не первая угроза с начала вторжения российских войск

Кроме этого, утром 26 февраля пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали побережье Черного моря и реки Дунай.

"Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину. Отметим, что с начала открытого вторжения в Украину Россия попала как минимум в три гражданских судна в Черном море", - добавили в ведомстве.