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"Копы" разбудили пол Киева из-за похищения человека: видео сумасшедших гонок

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве полиция устроила ночные гонки из-за сообщения о похищении человека. Около 15 экипажей патрульной полиции столицы и области с мигалками переполошили жителей Левого берега столицы в ночь на вторник, 20 апреля.

Что именно произошло и чем закончилось сумасшедшее ралли - читайте ниже в нашем материале.

"Больше 15 патрулей со стороны Троещины по Перова и Курнатовского", - рассказал корреспондент РБК-Украина с места события.

Инцидент произошел после полуночи, 20 апреля.

Видео ночной погони в Киеве (РБК-Украина)

Позже выяснилось, что план "Перехват" был связан с сообщением о похищении человека.

"Похищение человека. План перехват по Киевской области и Киеву. "Шкода" универсал серого цвета, село Лесники, направляется в город Киев. Задействовано более десяти экипажей Патрульной Полиции Киева и области. Выявление, погоня и впоследствии задержание в Днепровском районе", - сообщили в Facebook "Громадська організація Автопатруль Майдан".

Видео: Ночные гонки в Киеве закончились ДТП (facebook.com/autopatrolmaidan)

Погоня закончилась тем, что преследованное авто врезалось в такси Bolt. В итоге пассажира такси забрала "скорая", а похищенного человека в "Шкоде" не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Киеве курьер на мопеде устроил невероятные гонки с патрульными.

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