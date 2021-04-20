"Копы" разбудили пол Киева из-за похищения человека: видео сумасшедших гонок

"Больше 15 патрулей со стороны Троещины по Перова и Курнатовского", - рассказал корреспондент РБК-Украина с места события.

Инцидент произошел после полуночи, 20 апреля.

Видео ночной погони в Киеве (РБК-Украина)

Позже выяснилось, что план "Перехват" был связан с сообщением о похищении человека.

"Похищение человека. План перехват по Киевской области и Киеву. "Шкода" универсал серого цвета, село Лесники, направляется в город Киев. Задействовано более десяти экипажей Патрульной Полиции Киева и области. Выявление, погоня и впоследствии задержание в Днепровском районе", - сообщили в Facebook "Громадська організація Автопатруль Майдан".

Видео: Ночные гонки в Киеве закончились ДТП (facebook.com/autopatrolmaidan)

Погоня закончилась тем, что преследованное авто врезалось в такси Bolt. В итоге пассажира такси забрала "скорая", а похищенного человека в "Шкоде" не обнаружили.