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"Копи" розбудили пів Києва через викрадення людини: відео карколомних перегонів

Автор: Світлана Мащенко

У Києві поліція влаштувала нічні перегони через повідомлення про викрадення людини. Близько 15 екіпажів патрульної поліції столиці та області з мигалками переполошили жителів Лівого берега столиці в ніч на вівторок, 20 квітня.

Що саме сталося і чим закінчилося божевільне ралі - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Більше 15 патрулів з боку Троєщини по Перова і Курнатовського", - розповів кореспондент РБК-Україна з місця події.

Інцидент стався після півночі, 20 квітня.

Відео нічних перегонів у Києві (РБК-Україна)

Пізніше з'ясувалося, що план "Перехоплення" був пов'язаний з повідомленням про викрадення людини.

"Викрадення людини. План перехоплення по Київській області та Києву. "Шкода" універсал сірого кольору, село Лісники, прямує у місто Київ. Задіяно більше десяти екіпажів Патрульної Поліції Києва та області. Виявлення, гонитва і згодом затримання в Дніпровському районі", - повідомили в Facebook "Громадська організація Автопатруль Майдан".

Відео: Нічні перегони в Києві закінчилися ДТП (facebook.com/autopatrolmaidan)

Гонитва закінчилася тим, що переслідуване авто врізалося в таксі Bolt. У підсумку пасажира таксі забрала "швидка", а викраденої людини у "Шкоді" не виявили.

Раніше повідомлялося, що в Києві кур'єр на мопеді влаштував неймовірні гонки з патрульними.

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