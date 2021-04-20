"Копи" розбудили пів Києва через викрадення людини: відео карколомних перегонів

"Більше 15 патрулів з боку Троєщини по Перова і Курнатовського", - розповів кореспондент РБК-Україна з місця події.

Інцидент стався після півночі, 20 квітня.

Відео нічних перегонів у Києві (РБК-Україна)

Пізніше з'ясувалося, що план "Перехоплення" був пов'язаний з повідомленням про викрадення людини.

"Викрадення людини. План перехоплення по Київській області та Києву. "Шкода" універсал сірого кольору, село Лісники, прямує у місто Київ. Задіяно більше десяти екіпажів Патрульної Поліції Києва та області. Виявлення, гонитва і згодом затримання в Дніпровському районі", - повідомили в Facebook "Громадська організація Автопатруль Майдан".

Відео: Нічні перегони в Києві закінчилися ДТП (facebook.com/autopatrolmaidan)

Гонитва закінчилася тим, що переслідуване авто врізалося в таксі Bolt. У підсумку пасажира таксі забрала "швидка", а викраденої людини у "Шкоді" не виявили.