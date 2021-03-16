В Киеве курьер на мопеде устроил невероятный дрифт и гонки с патрульными (видео)

В Киеве курьер службы доставки на мопеде устроил гонки с патрульными полицейскими, которые пытались его задержать за нарушение ПДД. Отчаянный водитель скутера, продемонстрировав чудеса маневренности на оживленной дороге, смог уйти от преследования.

Кадры были сняты камерами системы наблюдения "Безопасные Березняки".

На ролике видно, как доставщик из "Ракеты" на Днепровской набережной устроил дрифт с "копами". Правоохранители прижали водителя мопеда к краю дороги, заставив того остановиться, и через окно ухватили курьера за руку.

Пока скутерист отбивался от одного полицейского, второй - водитель - выскочил из патрульного авто и попробовал помочь коллеге в задержании... но доставщик оказался проворнее. Парень смог вырваться из цепких рук правосудия, и мгновенно помчал вперед, быстро наращивая расстояние между собой и преследователями.

Не доезжая до моста Патона возле одного из ТЦ курьер, протиснувшись между другими автомобилями, подъехал к краю "зебры" и остановился вместе с другим транспортом на красный свет светофора. И тут по "встречке" подоспели полицейские, которые развернули вправо и преградили доставщику путь вперед. Однако водитель скутера развернулся на 180 градусов, проехал между маршруткой и легковушкой и поспешил обратно.

"Копы" также развернулись и поехали за ним по третьей полосе, полагая, видимо, что курьер "Ракеты" планировал ехать дальше в южном направлении.

Но скутерист просто объехал стоящие в "очереди" перед светофором машины, затем припаркованные авто, снова развернулся и продолжил путь на север по направлению к мосту Патона - как раз к тому времени загорелся зеленый свет светофора и поток транспорта тронулся вперед.

Был ли позже задержан скутерист-доставщик - не ясно. Судя по дате, указанной на видео с камер, инцидент произошел 14 марта около половины четвертого дня.

Видео: В Киеве курьер на мопеде устроил дрифт и погоню с полицией