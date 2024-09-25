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Копія мами: Козловський вперше показав обличчя 7-місячного синочка Оскара

Віталій Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 25 вересня, сину співака Віталія Козловського Оскару виповнюється 7 місяців. З цієї нагоди артист презентував нову відеороботу на пісню "Сину", в якій повністю показав обличчя малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал виконавця.

Зі слів Віталія, спочатку він планував випустити кліп, коли його синочку виповнилося півроку.

"Вперше показую обличчя синочка! Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від‘їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти... Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди!", - написав Козловський.

"Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", - додав він.

Скріншот

Реакція юзерів

Фани засипали компліментами малюка та його дружину Юлію Бакуменко, яка також з’явилася у кліпі. Дехто зазначив, що Оскар - копія матусі.

Скріншот

  • Синочок як картинка
  • Найгарніший маленький хлопчик
  • Це не кліп, це шматочок родинного щастя! Бережіть один одного і вашу малечу
  • Оскар - копія матусі! В народі кажуть, буде щасливий. Дай Боже 
  • Щасливого дитинства в мирній країні

 

Нагадаємо, Віталій Козловський приховував новини, що одружився та чекає на народження первістка. У березні цього року артист приголомшив прихильників, повідомивши про кардинальні зміни в особистому житті.

Співак одружився, а в квітні повідомив, що вони з коханою Юлією Бакуменко вперше став батьком. Нині Козловський активно ділиться родинними світлинами.   

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