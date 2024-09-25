Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

По словам Виталия, изначально он планировал выпустить клип, когда его сыночку исполнилось полгода.

"Впервые показываю лицо сыночка! Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить... Это не просто клип, который выходит, имеет короткую жизнь и уходит в архивы. Это то, что навсегда!", - написал Козловский.

"Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет просматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", - добавил он.

Скриншот

Реакция юзеров

Фаны засыпали комплиментами малыша и его жену Юлию Бакуменко, которая тоже появилась в клипе. Некоторые отметили, что Оскар - копия мамочки.

Скриншот

Синочок як картинка

Найгарніший маленький хлопчик

Це не кліп, це шматочок родинного щастя! Бережіть один одного і вашу малечу

Оскар - копія матусі! В народі кажуть, буде щасливий. Дай Боже

Щасливого дитинства в мирній країні

Напомним, Виталий Козловский скрывал новости, что женился и ждет рождения первенца. В марте этого года артист ошеломил поклонников, сообщив о кардинальных изменениях в личной жизни.

Певец женился, а в апреле сообщил, что они с любимой Юлией Бакуменко впервые стал отцом. Сейчас Козловский активно делится семейными фотографиями.