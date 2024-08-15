Козловський показав останні кадри з батьком, якого втратив 3 роки тому: "Цінуйте миті з рідними"

Співак Віталій Козловський вшанував пам'ять батька у річницю його смерті, опублікувавши спільне відео . Віталій Сергійович пішов із життя три роки тому у віці 74 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories у Instagram виконавця.

У підписі артист зазначив, що це останнє відео із батьком.

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У короткому ролику показано, як чоловіки їдуть у машині, сміються та жартують. Віталій пропонує батькові привітатися із підписниками, на що він з радістю відповідає: "Доброго дня!".

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"Цінуйте миті, проведені разом із рідними", - підписав коротке відео артист.

Віталій Козловський із батьком (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, батько Козловського помер 15 серпня 2021 року. Співак розповідав, що він мав "професійну хворобу" легень. Чоловік багато років працював електриком-атомником на великих будівництвах. Віталію Сергійовичу була потрібна операція, але він постійно відкладав візит до лікаря.

Здоров'я чоловіка також підкосив коронавірус, яким він перехворів у 2020 році.

Віталій Козловський - старший (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про батьків Козловського

Майбутній артист народився у Львові у родині електрика та бухгалтера. Мати Козловського, Тетяна Миколаївна, переїхала до Італії, коли Віталію було 14 років. Його вихованням повністю займався батько, який став для хлопчика найкращим другом і подарував відчуття безумовної любові у цьому світі.

Співак із батьком (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Артист часто згадує батька в своїх соцмережах.

"Мені тебе не вистачає, хоча вже давно прийняв той факт, що в цьому житті ми більше не побачимося ніколи. Але я щодня про тебе думаю. Говорю з тобою. Іноді відчуваю твою присутність. Знаю, що захищаєш мене від негоди, від поганих людей. Не перестаю дякувати тобі за ту величезну любов, яку подарував і вклав у моє серце. Вона допоможе мені бути поблажливим і чуйним, особливо до людської біди" - звертався Віталій до батька в день його народження.

Віталій Козловський із батьком у день його народження (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)