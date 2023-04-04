Не з того копита встав: у Чорнобилі показали курйозні знімки тварин із фотопасток

Тваринний світ Чорнобильської зони у всьому своєму різноманітті бігає, скаче, бродить, літає, повзає, плаває під наглядом екологів.

Так, вдень і вночі фахівці можуть моніторити простори заповідника та вивчати особливості поведінки його жителів, а також фіксувати появу тих чи інших видів, вивчати ситуацію з популяцією.

Вести наукові спостереження з мінімізацією впливу фауну вченим допомагають камери, встановлені на різних локаціях заповідника. Звірі ж, своєю чергою, або не помічають подібні фотопастки під час повсякденних побутових справ і турбот, або намагаються їх докладно обстежити та обнюхати, якщо об'єкт виявляють. Часто у таких випадках кадри виходять особливо кумедними.

"Не з тієї ноги-копита встав, рогами десь зачепився, шерсть не вилизав, підшерсток не вичесав, не проспався, був занадто цікавим чи надзвичайно заклопотаним", - йдеться в публікації.

Смішні знімки тварин у Чорнобильському заповіднику з фотопасток (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Так, фахівці зазначають, що у звірів Чорнобильського заповідника теж бувають невдалі та "нефотогенічні" дні або ночі.

"Але загалом вони у нас всі – красуні й красені. Навіть хижі", - резюмують науковці.

Тварини Чорнобильського заповідника на "невдалих" знімках із фотопасток (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)