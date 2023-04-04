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Не с того копыта встал: в Чернобыле показали курьезные снимки животных с фотоловушек

Коллаж РБК-Украина: как выглядят животные Чернобыля, когда "не позируют" на камеру
Автор: Владимир Костырин

Животные далеко не всегда специально позируют на камеры, как люди на фотосессиях, при этом результат съемки все равно получается восхитительным. Так и со зверьми в Чернобыльской зоне отчуждения, где фотоловушки помогают изучать местную фауну, ничего не подозревающую о "скрытой съемке".

Такие кадры обнародовали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на Facebook-странице.

Животный мир Чернобыльской зоны во всем своем многообразии бегает, скачет, бродит, летает, ползает, плавает под наблюдением экологов.

Так, днем и ночью специалисты могут мониторить просторы заповедника и изучать особенности поведения его обитателей, а также фиксировать появление тех или иных видов, изучать ситуацию с популяцией.

Вести научные наблюдения с минимизацией влияния на фауну ученым помогают камеры, установленные на разных локациях заповедника. Звери же, в свою очередь, или не замечают подобные фотоловушки во время повседневных бытовых дел и забот, или стараются их обстоятельно обследовать и обнюхать, если объект выявляют. Часто в таких случах кадры выходят особенно забавными.

"Не с той ноги-копыта встал, рогами где-то зацепился, шерсть не вылизал, подшерсток не вычесал, не проспался, был слишком любопытен или чрезвычайно озабочен", - говорится в публикации.

Забавные снимки животных в Чернобыльском заповеднике с фотоловушек (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Так, специалисты отмечают, что у зверей Чернобыльского заповедника тоже бывают неудачные и "нефотогенические" дни или ночи.

"Но в общем-то они у нас все - красавицы и красавцы. Даже хищные", - резюмируют ученые.

Животные Чернобыльского заповедника на "неудачных" снимках с фотоловушек (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее сообщалось, что в Чернобыле растет популяция краснокнижных орланов - пернатых хищников, которые лакомятся рыбой и охотятся на черных аистов.

Напомним также, недавно в Чернобыле снова зафиксировали бурого медведя.

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