Копеечное средство для выведения любых пятен: смешайте, намажьте и в стиралку

Вывести сложные пятна удается легко не из любых типов тканей. А порой любимую вещь вообще приходится выбрасывать на помойку из-за загрязнения. Но выход есть и он проще, чем вы думаете!
Способом поделилась блогер Washy_Washусе в TikTok.
Девушку зовут Доминика и она считает себя экспертом по уборке.
Вот так будет выглядеть испачканная футболка. До и после:
Ранее мы писали о том, с какими тремя фруктами ваш дом и вещи будут сиять чистотой.
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