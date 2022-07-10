Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину

Вивести складні плями вдається легко не з будь-яких типів тканин. А часом улюблену річ взагалі доводиться викидати на смітник через забруднення. Але вихід є і він простіший, ніж ви думаєте!
Способом поділилася блогер Washy_Washусе в TikTok.
Дівчину звати Домініка і вона вважає себе експертом з прибирання.
Ось так виглядатиме забруднена футболка. До та після:
Раніше ми писали про те, з якими трьома фруктами ваш дім і речі будуть сяяти чистотою.
Також повідомлялося, який лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три".