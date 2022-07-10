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Копеечное средство для выведения любых пятен: смешайте, намажьте и в стиралку

Новина українською →
Воскресенье 10 июля 2022 19:09
Копеечное средство для выведения любых пятен: смешайте, намажьте и в стиралку Фото: как вывести сложные пятна с одежды (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вывести сложные пятна удается легко не из любых типов тканей. А порой любимую вещь вообще приходится выбрасывать на помойку из-за загрязнения. Но выход есть и он проще, чем вы думаете!

Способом поделилась блогер Washy_Washусе в TikTok.

Девушку зовут Доминика и она считает себя экспертом по уборке.

Для суперсредства вам понадобится:

  • 100 мл средства для мытья посуды
  • 100 мл уксуса
  • 100 мл газировки

Пошаговое применение пятновыводителя:

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. Нанесите щеточкой на загрязненное место.
  3. Оставьте на 10-15 минут.
  4. Постирайте одежду обычным способом - вручную или в стиральной машине.

Копеечное средство для выведения любых пятен: смешайте, намажьте и в стиралку

Вот так будет выглядеть испачканная футболка. До и после:

Копеечное средство для выведения любых пятен: смешайте, намажьте и в стиралку

Ранее мы писали о том, с какими тремя фруктами ваш дом и вещи будут сиять чистотой.

Также сообщалось, какой лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды на раз, два, три".

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