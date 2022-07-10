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Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину

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Неділя 10 липня 2022 19:09
Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину Колаж РБК-Україна: Як вивести складні плями з одягу (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вивести складні плями вдається легко не з будь-яких типів тканин. А часом улюблену річ взагалі доводиться викидати на смітник через забруднення. Але вихід є і він простіший, ніж ви думаєте!

Способом поділилася блогер Washy_Washусе в TikTok.

Дівчину звати Домініка і вона вважає себе експертом з прибирання.

Для суперзасобу вам знадобиться:

  • 100 мл засобу для миття посуду
  • 100 мл оцту
  • 100 мл газованої води

Покрокове застосування плямовивідника:

  1. Змішайте всі інгредієнти.
  2. Нанесіть щіточкою на забруднене місце.
  3. Залиште на 10-15 хвилин.
  4. Виперіть одяг звичайним способом - вручну або в пральній машині.

Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину

Ось так виглядатиме забруднена футболка. До та після:

Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину

Раніше ми писали про те, з якими трьома фруктами ваш дім і речі будуть сяяти чистотою.

Також повідомлялося, який лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три".

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