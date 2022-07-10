Копійчаний засіб для виведення будь-яких плям: змішайте, намажте і в пральну машину
Колаж РБК-Україна: Як вивести складні плями з одягу (freepik)
Вивести складні плями вдається легко не з будь-яких типів тканин. А часом улюблену річ взагалі доводиться викидати на смітник через забруднення. Але вихід є і він простіший, ніж ви думаєте!
Способом поділилася блогер Washy_Washусе в TikTok.
Дівчину звати Домініка і вона вважає себе експертом з прибирання.
Для суперзасобу вам знадобиться:
- 100 мл засобу для миття посуду
- 100 мл оцту
- 100 мл газованої води
Покрокове застосування плямовивідника:
- Змішайте всі інгредієнти.
- Нанесіть щіточкою на забруднене місце.
- Залиште на 10-15 хвилин.
- Виперіть одяг звичайним способом - вручну або в пральній машині.
Ось так виглядатиме забруднена футболка. До та після:
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