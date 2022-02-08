Эти копеечные средства помогут легко отмыть ванну от ржавчины и разводов
Со временем самая красивая ванна превращается в самое грязное место. На ней скапливается мыльные следы и ржавчина. Однако, эксперты поделились экосредствами, которые помогут исправить эту проблему.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Как легко отчистить ванну
Пищевая сода
Так, для данного метода возьмите губку для мытья посуды и пищевую соду.
В частности, сначала смочите губку теплой водой и положите ее в сосуд с пищевой содой. Затем вымойте ванну, уделяя особое внимание сливу и области под краном.
Отмечается, если некоторые пятна не очищаются мгновенно, то нанесите на них пищевую соду и оставьте примерно на 1 час. После этого протрите ванну губкой, а затем смойте остатки соды холодной водой.
Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)
Уксус
Для этого метода возьмите белый уксус, мягкий кусок ткани и распылитель.
Для эмалированной ванны смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус. После этого нанесите смесь на мягкую ткань, протрите загрязненные места и смойте водой.
Для чистки акриловой ванны смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите смесь на поверхность ванны и оставьте на 30 минут. Протрите ванну мягкой тканью и помойте водой.
Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)
Смесь пищевой соды
Так, для данного способа вам понадобится пищевая сода, лимонный сок, средство для мытья посуды и губка.
Смешайте средство для мытья посуды и соду в пропорции 1:1. Затем добавьте несколько капель лимонного сока и размешивайте раствор до появления пены.
Смесь нанесите на ванну с помощью губки и оставьте примерно на 30 минут. После этого помойте ванну губкой и смойте водой.
Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)
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