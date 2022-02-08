Эти копеечные средства помогут легко отмыть ванну от ржавчины и разводов

Со временем самая красивая ванна превращается в самое грязное место. На ней скапливается мыльные следы и ржавчина. Однако, эксперты поделились экосредствами, которые помогут исправить эту проблему.

Как легко отчистить ванну

Пищевая сода

Так, для данного метода возьмите губку для мытья посуды и пищевую соду.

В частности, сначала смочите губку теплой водой и положите ее в сосуд с пищевой содой. Затем вымойте ванну, уделяя особое внимание сливу и области под краном.

Отмечается, если некоторые пятна не очищаются мгновенно, то нанесите на них пищевую соду и оставьте примерно на 1 час. После этого протрите ванну губкой, а затем смойте остатки соды холодной водой.

Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)

Уксус

Для этого метода возьмите белый уксус, мягкий кусок ткани и распылитель.

Для эмалированной ванны смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус. После этого нанесите смесь на мягкую ткань, протрите загрязненные места и смойте водой.

Для чистки акриловой ванны смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите смесь на поверхность ванны и оставьте на 30 минут. Протрите ванну мягкой тканью и помойте водой.

Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)

Смесь пищевой соды

Так, для данного способа вам понадобится пищевая сода, лимонный сок, средство для мытья посуды и губка.

Смешайте средство для мытья посуды и соду в пропорции 1:1. Затем добавьте несколько капель лимонного сока и размешивайте раствор до появления пены.

Смесь нанесите на ванну с помощью губки и оставьте примерно на 30 минут. После этого помойте ванну губкой и смойте водой.

Как легко отмыть ванну от ржавчины (5minutecrafts)