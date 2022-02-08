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Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводів

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Вівторок 08 лютого 2022 21:55
Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводів Як легко відмити ванну від іржі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З часом найкрасивіша ванна перетворюється на найбрудніше місце. На ній накопичується мильні сліди та іржа. Однак, експерти поділились екозасобами, які допоможуть виправити цю проблему.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Як легко відчистити ванну

Харчова сода

Так, для даного методу візьміть губку для миття посуду та харчову соду.

Зокрема, спочатку змочіть губку теплою водою та покладіть її в посудину з харчовою содою. Далі помийте ванну, приділяючи особливу увагу зливу та зоні під краном.

Зазначається, якщо деякі плями не очищаються миттєво, то нанесіть на них харчову соду і залиште приблизно на 1 годину. Після цього протріть ванну губкою, а потім змийте залишки соди холодною водою.

Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводівЯк легко відмити ванну від іржі (5minutecrafts)

Оцет

Для цього методу візьміть білий оцет, м'який шматок тканини та розпилювач.

Для емальованої ванни змішайте в рівних пропорціях воду і білий оцет. Після цього нанесіть суміш на м'яку тканину, протріть забруднені місця та змийте водою.

Для чищення акрилової ванни змішайте воду та оцет в пропорції 1:1 і перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Розпиліть суміш на поверхню ванни та залиште на 30 хвилин. Протріть ванну м'якою тканиною і помийте водою.

Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводівЯк легко відмити ванну від іржі (5minutecrafts)

Суміш харчової соди

Так, для даного способу вам знадобиться харчова сода, лимонний сік, засіб для миття посуду та губка.

Змішайте засіб для миття посуду і соду в пропорції 1:1. Потім додайте кілька крапель лимонного соку та розмішуйте розчин до появи піни.

Суміш нанесіть на ванну за допомогою губки й залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього помийте ванну губкою та змийте водою.

Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводівЦі копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводівЯк легко відмити ванну від іржі (5minutecrafts)

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