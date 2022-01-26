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Копійчаний засіб, який допоможе зупинити випадіння і витончення волосся

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Середа 26 січня 2022 19:00
Копійчаний засіб, який допоможе зупинити випадіння і витончення волосся Фото: як відновити волосся (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Волосся може рідшати і сипатися з різних причин: стрес, гормональні збої, захворювання, просто з віком. Але допомогти впоратися з проблемою можна.

Про це пише сайт Quora.

За словами експертів, звичайна цибуля допомагає в рості волосся і зводить до мінімуму їх випадіння і витончення.

Цибуля дуже добре живить волосяні фолікули і допомагає відновити втрачені поживні речовини в шкірі голови. Вона багата сіркою, яка, як відомо, зводить до мінімуму ламкість і витончення.

Він має потужні антибактеріальні властивості і допомагає боротися з інфекціями шкіри голови.

Цей овоч надає волоссю здоровий блиск, який при регулярному використанні може стати постійним.

Як приготувати диво-засіб

Для приготування цибулевого засобу вам знадобиться від 4 до 6 цибулин і лимон.

Очистіть цибулю і наріжте її невеликими шматочками. Потім подрібніть її, попередньо профільтрувавши і додавши в цибулевий сік лимон і добре перемішайте.

Візьміть невеликий шматочок вати і занурте його в сік. Потім злегка нанесіть цибульний сік ватним тампоном на волосся.

Після нанесення соку на шкіру голови, розчешіть волосся. Через 30 хвилин після нанесення вимийте голову.

Раніше перукар розповіла, чому насправді волосся швидко жирніє.

Також ми писали, навіщо потрібно додавати сіль в шампунь. Про цей спосіб мало хто знає.

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