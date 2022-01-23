Парикмахер рассказала, почему на самом деле волосы быстро жирнеют
Парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют вскоре после мытья, и рассказала, как избежать частого мытья головы, которое может повреждать кожу головы и вашу шевелюру.
Об этом рассказала парикмахер из Австралии, поделившись лайфхак-видео в TikTok.
Всегда мойте голову дважды
По словам специалиста, первое, что вы должны сделать, принимая душ, - дважды помыть голову.
Не менее важно тщательно смывать кондиционер. Его компоненты могут оставлять жирный след, утяжелять волосы и лишать его объема.
Ухаживайте за расческами и резинками, правильно выбирайте подушку
Стилист призывает своевременно мыть свои расчески и резинки. Как и на коже головы, со временем на них скапливается жир и грязь. Таким образом, когда вы расчесываете чистые волосы грязной расческой, это негативно отражается на его внешнем виде.
Еще одна распространенная ошибка - спать на хлопковой наволочке. Лучше сделать выбор в пользу атласной, которую нужно каждую неделю стирать.
Смотрите ниже секреты парикмахера:
@theskyparlour Tips for greasy hair! Yay for TikTok dances and embarrassing myself for your benifit #tipsforgreasyhair The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read
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