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Парикмахер рассказала, почему на самом деле волосы быстро жирнеют

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Воскресенье 23 января 2022 12:38
Парикмахер рассказала, почему на самом деле волосы быстро жирнеют Фото: Почему волосы быстро становятся жирными (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют вскоре после мытья, и рассказала, как избежать частого мытья головы, которое может повреждать кожу головы и вашу шевелюру.

Об этом рассказала парикмахер из Австралии, поделившись лайфхак-видео в TikTok.

Всегда мойте голову дважды

По словам специалиста, первое, что вы должны сделать, принимая душ, - дважды помыть голову.

Не менее важно тщательно смывать кондиционер. Его компоненты могут оставлять жирный след, утяжелять волосы и лишать его объема.

Ухаживайте за расческами и резинками, правильно выбирайте подушку

Стилист призывает своевременно мыть свои расчески и резинки. Как и на коже головы, со временем на них скапливается жир и грязь. Таким образом, когда вы расчесываете чистые волосы грязной расческой, это негативно отражается на его внешнем виде.

Еще одна распространенная ошибка - спать на хлопковой наволочке. Лучше сделать выбор в пользу атласной, которую нужно каждую неделю стирать.

Смотрите ниже секреты парикмахера:

@theskyparlour Tips for greasy hair! Yay for TikTok dances and embarrassing myself for your benifit #tipsforgreasyhair The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Ранее мы писали, зачем нужно добавлять соль в шампунь, и как часто это можно делать.

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