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"Коп" сбил ребенка в Конотопе: врачи рассказали о состоянии мальчика

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 16:51
"Коп" сбил ребенка в Конотопе: врачи рассказали о состоянии мальчика
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

10-летний ребенок, которого сбил полицейский на переходе в Конотопе, находится в больнице

Полицейский сбил ребенка в Конотопе Сумской области на прошлой неделе. Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Сейчас 10-летнего Артема отключили от аппарата искусственного дыхания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное. Температуры у него нет, но в результате наезда он получил травмы головы, груди и брюха.

Мальчик по-прежнему находится в областной больнице и там ждут нейрохирурга, который определит состояние ребенка и скажет, готов ли он для транспортировки в киевскую детскую больницу "Охматдет".

"Коп" сбил ребенка в Конотопе

Водитель-полицейский, который был за рулем служебного авто руководителя местной полиции, остался за решеткой на два месяца. Адвокаты просили отпустить полицейского под домашний арест, но судья принял сторону прокурора.

Вечером в пятницу, 7 июня, полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, но экспертиза показала, что он был трезвым

Мы также писали о том, что наезд авто начальника полиции на ребенка в центре Конотопа вызвал серьезный резонанс в обществе. Сила удара была такой, что мальчик отлетел на несколько метров. 

Ранее сообщалось, что мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала два года назад киллера для своего мужа.

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