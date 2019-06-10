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"Коп" збив дитину в Конотопі: лікарі розповіли про стан хлопчика

STYLERЖиття    10.06.2019 - 16:51
"Коп" збив дитину в Конотопі: лікарі розповіли про стан хлопчика
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

10-річна дитина, яку поліцейський збив на переході у Конотопі, знаходиться в лікарні

Поліцейський збив дитину в Конотопі Сумської області минулого тижня. Інцидент стався прямо на пішохідному переході. Зараз 10-річного Артема відключили від апарату штучного дихання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами лікарів, стан потерпілого важкий, але стабільний. Температури у нього немає, але в результаті наїзду він отримав травми голови, грудей і черева.

Хлопчик як і раніше знаходиться в обласній лікарні і там чекають нейрохірурга, який визначить стан дитини і скаже, чи готовий він для транспортування в київську дитячу лікарню "Охматдит".

"Коп" збив дитину в Конотопі

Водій-поліцейський, який був за кермом службового авто керівника місцевої поліції, залишився за ґратами на два місяці. Адвокати просили відпустити поліцейського під домашній арешт, але суддя прийняв сторону прокурора.

Увечері в п'ятницю, 7 червня, поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Водія перевірили на наявність алкоголю в крові, але експертиза показала, що він був тверезим

Ми також писали про те, що наїзд авто начальника поліції на дитину у центрі Конотопа викликав серйозний резонанс у суспільстві. Сила удару була такою, що хлопчик відлетів на кілька метрів.

Раніше повідомлялося, що мати збитого "копом" хлопчика в Конотопі наймала два роки тому кілера для свого чоловіка.

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