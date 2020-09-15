"Коп" пытал беззащитного мужчину: детали беспредела под Днепром

В Днепропетровской области сотрудник патрульной полиции пытал задержанного, который даже не сопротивлялся. Применение силы со стороны правоохранителя было зафиксировано после того, как мужчина нарушил общественный порядок. В ходе задержания полицейский сознательно мучил задержанного.

Подробности рассказывают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Как сообщается, пострадавший нарушал общественный порядок возле одной из городских больниц в Днепропетровской области. В ходе общения правоохранители применили к лицу, которое не оказывало никакого сопротивления, физическую силу и повалили на землю. После этого, когда человек уже был под полным контролем полицейских, один из патрульных завел его руки, которые находились за спиной в наручниках, в сторону головы.

Правоохранитель осознанно мучил задержанного, о чем свидетельствуют его же слова. Полицейский комментировал пытку, рассказывая, что в таком положении "ласточки", человек может продержаться не более 5 минут.

Под Днепром полицейский пытал задержанного (фото: gp.gov.ua)

"То есть он вполне осознавал, что своими действиями наносит задержанному сильную физическую боль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Патрульному полицейскому уже сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием и применением спецсредств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве.

Напомним, что ранее 25 мая чернокожий американец Джордж Флойд скончался из-за превышения полномочий белого полицейского в Миннеаполисе, США. В ходе задержания полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. После убийства 47-летнего американца по всей стране начались массовые беспорядки, продолжающиеся до сегодня.

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