"Коп" катував беззахисного чоловіка: деталі свавілля під Дніпром

У Дніпропетровській області співробітник патрульної поліції катував затриманого, який навіть не чинив опір. Застосування сили з боку правоохоронця було зафіксовано після того, як чоловік порушив громадський порядок. У ході затримання поліцейський свідомо мучив затриманого.

Подробиці розповідають пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Як повідомляється, потерпілий порушував громадський порядок біля однієї з міських лікарень у Дніпропетровській області. В ході спілкування правоохоронці застосували до особи, яка не чинила ніякого опору, фізичну силу і повалили на землю. Після цього, коли людина вже була під повним контролем поліцейських, один з патрульних завів руки затриманого, які знаходилися за спиною в наручниках, у бік голови.

Правоохоронець усвідомлено мучив затриманого, про що свідчать його ж слова. Поліцейський коментував тортури, розповідаючи, що в такому положенні "ластівки", людина може протриматися не більше 5 хвилин.

Під Дніпром поліцейський катував затриманого (фото: gp.gov.ua)

"Тобто він цілком усвідомлював, що своїми діями завдає затриманому сильного фізичного болю", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Патрульному поліцейському вже повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спецзасобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в Полтаві.

Нагадаємо, що раніше 25 травня чорношкірий американець Джордж Флойд помер через перевищення повноважень білого поліцейського в Міннеаполісі, США. У ході затримання поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин. Після вбивства 47-річного американця по всій країні почалися масові заворушення, що продовжуються до сьогодні.

Раніше ми розповідали про тортури, які здійснюються з боку білоруських силовиків над протестуючими в Мінську.