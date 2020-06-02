Америка в огне: как по США прокатилась волна массовых протестов

Фото: twitter.com

Уже неделю США охвачены массовыми протестами, которые спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. По всей стране протестующие дерутся с полицией, горят разграбленные магазины, более десятка человек погибли в столкновениях. И протестная волна пока не спадает.

Кризис усугубляет то, что уже через пять месяцев в США состоятся президентские выборы, и темы полицейского насилия, прав афроамериканцев и борьбы с массовыми беспорядками будут играть во время кампании важнейшую роль. Подробнее – в материале РБК-Украина.

История, которая может оказать решающее влияние на выборы президента США, началась с того, что 25 мая чернокожий американец Джордж Флойд зашел в магазин Cup Foods в Миннеаполисе, штат Миннесота, чтобы купить пачку сигарет. Тинейджер-продавец заподозрил, что Флойд рассчитался фальшивой двадцаткой и позвонил в полицию.

Полисмены застали Флойда сидящим в машине неподалеку. Согласно их отчету, он оказывал активное сопротивление аресту, потому копы надели на него наручники и повалили на землю.

Один из полисменов, Дерек Шовин, придавил шею Флойда своим коленом к асфальту и так удерживал его почти девять минут. Арестованный просил его хоть немного ослабить давление, повторяя: "Я не могу дышать", но Шовин не реагировал. Эти кадры попали на видео, снятые случайными прохожими, и позже широко разошлись по соцсетям. Флойд потерял сознание и вскоре скончался в больнице.

"Штатная" ситуация

Первые протесты в Миннеаполисе начались уже на следующий день. Они были вызваны в первую очередь необоснованно жестоким поведением полиции в этой истории. Шовина, как и еще трех полицейских, прибывших по вызову, уволили. Спустя пару дней ему выдвинули обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. В сумме это грозит экс-полицейскому 35-летним тюремным заключением.

Но это не могло остановить волну протестов, которая к тому моменту захлестнула все Штаты и стала самой масштабной и жестокой за последнее время. Акции, центральным лозунгом которых стало Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), были мирными лишь первые несколько часов.

Уже после обеда 26 мая под полицейским участком Миннеаполиса прошли первые столкновения с полицией, со стороны демонстрантов в ход шли камни и бутылки, полиция отвечала резиновыми пулями и слезоточивым газом. 28 мая этот участок полиции был разгромлен и сожжен протестующими.

Аналогичные беспорядки начались в городах по всей стране, комендантский час и Национальная гвардия пока не в силах их остановить. Повсеместным явлением стало мародерство. Протестующие громят как крупные сетевые супермаркеты, так и мелкие лавочки и кафе.

Многие из них принадлежат как раз темнокожим американцам и представителям различных национальных меньшинств. Чтобы уберечься от погрома, их владельцы крупными буквами прямо на витринах пишут "Принадлежит меньшинству". Но это едва ли помогает уберечь имущество от разъяренных протестующих.

К 2 июня в связи с протестами погибли уже 11 человек, количество арестованных измеряется тысячами. Среди прочих пострадал и офис телеканала CNN в Атланте, беспорядки происходили непосредственно под Белым домом, из-за чего президент Дональд Трамп 29 мая по настоянию спецслужб был помещен в подземный бункер под зданием.

"Давайте говорить прямо: ситуация в Миннеаполисе больше никоим образом не связана с убийством Джорджа Флойда. Речь уже идет об атаке на гражданское общество, внушении страха и разрушении наших великих городов", – заявил 28 мая губернатор Миннесоты Тим Вальц.

Примечательно, что в ряде городов параллельно проходят мирные демонстрации и массовые стычки. В одном районе протестующие с плакатами и мегафонами требуют справедливого расследования убийства Флойда, наказания всех виновных и защиты прав темнокожих американцев, а буквально через несколько кварталов – перевернутые полицейские машины, горящие и разграбленные магазины, массовые драки и перестрелки с жертвами.

И признаков того, что волна насилия начнет спадать в ближайшие дни, пока не видно.

Американские СМИ, по крайней мере те, которые симпатизируют демократам, признают, что убийство Флойда стало лишь катализатором общественного недовольства, для которого есть вполне объективные причины. Согласно подсчетам The New York Times, 60% застреленных полицией жителей Миннеаполиса составляют афроамериканцы, тогда как их доля в населении города – лишь 20%.

Подобные диспропорции, подчеркивают активисты Black Lives Matter и сочувствующие им, характерны и для всей страны. Громкие инциденты с гибелью афроамериканцев от рук полиции, с последующими уличными протестами (пусть и менее масштабными чем сейчас), в последние годы случаются регулярно.

И нередко полицейские (как правило, белые американцы) признаются невиновными в случившемся. Яркий пример – убийство афроамериканца Эрика Гарнера в Нью-Йорке в 2014 году, который также был фактически задушен полицейским во время задержания, и перед смертью, как и Флойд, повторял слова "Я не могу дышать" ("I can`t breathe"), ставшие лозунгом Black Lives Matter.

Фото: twitter.com

По мнению профессора социологии из Университета Лос-Анджелеса Дарнелла Ханта, нынешние беспорядки стали самыми масштабными с 1968 года, после того, как был убит известный борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.

"История с Джорджем Флойдом не стала причиной происходящего – это была соломинка, которая сломала спину верблюда", – сказал он в комментарии BBC. Как и многие другие комментаторы, он считает, что истинная причина происходящего – расизм, который в США так и не смогли окончательно преодолеть.

Безусловно, свою роль сыграла и пандемия коронавируса и карантин, из-за которого в США резко выросло количество безработных, достигнув 40 миллионов человек. Среди прочих, работу потерял и убитый полицейскими Джордж Флойд.

Трамп против Twitter и антифа

После того, как беспорядки стали набирать ход, на ситуацию отреагировал лично Дональд Трамп, призвавший к жестким мерам против их участников. "Когда начинается мародерство, начинается стрельба", – написал он в своем Twitter, чем еще больше разжег недовольство протестующих.

В своем твите американский президент процитировал слова экс-шефа полиции Майами Уолтера Хэдли, которыми тот в 1960-х годах объяснял, почему его подчиненные активно применяют силу против темнокожих американцев.

Администрация Twitter скрыла пост Трампа, указав, что он нарушает правила соцсети в отношении призывов к насилию. Ранее администрация этой соцсети пометила как фейковые два других твита Трампа. В ответ на это американский президент издал указ, в котором обвинил компанию в цензуре и предвзятости, призвав изменить законодательство, регулирующее работу Twitter и других социальных сетей.

"Президент Трамп оставался в безопасности (в бункере под Белым домом, – ред.) и ему нечего было сказать, кроме того, чтобы подливать бензин в огонь", – раскритиковала действия президента США во время протестов продемократическая The Washington Post.

Фото: twitter.com

Сам Трамп тем временем определился с главным виновником всего происходящего, обвинив в разжигании протестов "радикальных левых", "анархистов" и движение "антифа". Последних он даже пообещал внести в официальный список террористических организаций, что едва ли возможно, поскольку "антифа" не представляют собой единой структуры с лидерами, иерархией и формальным членством.

Активисты различных леворадикальных группировок действительно были замечены в активном участии в беспорядках по всей стране. В то же время, как пишет The New York Times, воспользоваться ситуацией решили и правые радикалы, в том числе представители весьма экстравагантных движений. К примеру, Boogaloo boys – формирование белых супрематистов, которое готовится к будущей гражданской расовой войне в США и носит цветастые гавайские рубашки в качестве своеобразной униформы, вместе с камуфляжем и огнестрельным оружием.

По информации того же The New York Times, советники Трампа не могут определиться с линией, которую во время протестов должен занять Белый дом. По мнению некоторых из них, нынешние протесты могут сыграть Трампу даже на руку, если он на выборах сделает ставку на призывы к "закону и порядку", как в свое время успешно сделал Ричард Никсон после массовых протестов 1968 года.

Впрочем, пока что ситуация для действующего президента выглядит не особо привлекательно. Согласно последнему опросу, проведенному ABC News и The Washington Post, он уступает своему будущему конкуренту, демократу Джо Байдену, целых 10% поддержки.

Более того, как отмечает CNN, Байден является первым кандидатом-оппозиционером, который обходит действующего на данный момент президента во всех майских опросах, начиная с 1976 года. При этом минимальный перевес над Трампом у Байдена составляет не менее 4%.

Тогда как уровень одобрения действиями Трампа колеблется около "минус десяти процентов". Последними президенты с подобным отрицательным балансом доверия были Джимми Картер в 1980-м и Джордж Буш-старший в 1992-м. К слову, оба политика впоследствии не смогли переизбраться на второй срок.

Протесты в США могут стоить Дональду Трампу победы на президентских выборах (Фото: flickr.com/gageskidmore)

С учетом особенностей американской избирательной системы, в которой победитель президентских выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а коллегией выборщиков, позиции Байдена также выглядят неплохо.

Согласно подсчетам популярного американского ресурса 270towin, кандидат от демократов уже сейчас может рассчитывать на 272 голоса выборщиков, без учета "неопределившихся" штатов, тогда как для победы на выборах достаточно 270 голосов.

Сейчас наиболее актуальный вопрос для Байдена – выбор кандидата в вице-президенты. Ранее он пообещал, что это место займет женщина. И, как прогнозируют американские обозреватели, с учетом текущих протестов он остановит свой выбор на афроамериканке, чтобы перед выборами закрепить симпатии темнокожих избирателей.

Впрочем, говорить о победе Байдена даже на фоне удачно складывающейся для него конъюнктуры пока слишком рано. Ведь в 2016 году социологи предрекали тому же Трампу уверенное поражение на президентских выборах.