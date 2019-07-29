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На концерті в Росії у MARUV вкрали коштовну річ: подробиці

STYLERПерсони    29.07.2019 - 18:40
На концерті в Росії у MARUV вкрали коштовну річ: подробиці
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

MARUV дала концерт в Москві 27 липня

MARUV, яка є українською співачкою і активно гастролює в Росії, втратила на концерті в Москві цінну річ. Виконавицю обікрав фанат, який забрав під час виступу сценічну маску артистки. Про це сама зірка повідомила в своєму Instagram, а саме в Stories.

Артистка повідомила, що шанувальник нахабно забрав сценічний атрибут і залишив клуб. Фанат, в свою чергу, шантажує співачку і вимагає натомість на маску її автограф.

На концерті в Росії у MARUV вкрали коштовну річ: подробиціФото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Поверніть маску і вийдіть на зв'язок. Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охороні або набрати мого директора, всі номери є в Instagram. Я б і так з вами сфоткалась і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу", - написала співачка.

На концерті в Росії у MARUV вкрали коштовну річ: подробиці
Скріншот сторіс (instagram.com/maruvofficial)

Як ми раніше писали, MARUV підігріла чутки про свою вагітність, опублікувавши фотографію з кругленьким животиком на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що нове фото українська співачка зробила в Єкатеринбурзі в Росії.

Ми також повідомляли про те, що MARUV оскандалилася з-за Криму перед концертом у Києві.

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