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Контролює рівень тиску: нестача цього мінералу призводить до проблем зі здоров'ям

Чим корисний калій в організмі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для правильного функціонування серця і системи кровообігу організму потрібен калій. Це один з найважливіших мінералів для тіла. Зокрема, він є в багатьох популярних продуктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Чим корисний калій

Калій бере участь у скороченні м’язів і у нервовій провідності, тому концентрація його у крові так важлива для самопочуття людини.

Він є одним з чотирьох основних електролітів, присутніх в організмі людини, інші - натрій, магній і кальцій. 

Брак калію особливо сильно помітно під час спекотної погоди. Виникає слабкість і досить неприємні судоми у м’язах. Таким чином організм сигналізує про недостачу.

Якщо ви помітили, що ваші ноги стали опухати, особливо влітку, це може говорити про нестачу калію в організмі.

Щоб підтвердити надлишок або нестачу калію, необхідно виконати аналіз крові з визначенням цього елемента. 

Найважливіші функції калію в організмі:

  • контроль артеріального тиску
  • підтримка кислотно-лужного та водного балансу
  • допомога у функціонуванні нирок
  • проведення імпульсів через нейрони
  • контроль кількості іонів і води у клітинах

Варто пам'ятати, що гострий дефіцит калію під час виношування дитини може мати серйозні наслідки - розвиток гіпертонії, гіпоксії плоду і навіть передчасні пологи.

Продукти з калієм

Нутриціолог назвала джерела продуктів з високим вмістом калію:

  • картопля, батат
  • банан
  • авокадо
  • гарбуз
  • жирна риба
  • кіноа
  • мак
  • бобові
  • інжир
  • курага, чорнослив
  • томат
  • кокосова вода
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