Контролирует уровень давления: недостаток этого минерала приводит к проблемам со здоровьем

Чем полезен калий

Калий участвует в сокращении мышц и нервной проводимости, поэтому концентрация его в крови так важна для самочувствия человека.

Он является одним из четырех основных электролитов, присутствующих в организме человека, другие - натрий, магний и кальций.

Нехватка калия особенно сильно заметна во время жаркой погоды. Возникает слабость и довольно неприятные судороги в мышцах. Таким образом организм сигнализирует о недостаче.

Если вы заметили, что ваши ноги стали опухать, особенно летом, это может говорить о недостатке калия в организме.

Чтобы подтвердить избыток или недостаток калия, необходимо провести анализ крови с определением этого элемента.

Важнейшие функции калия в организме:

контроль артериального давления

поддержка кислотно-щелочного и водного баланса

помощь в функционировании почек

проведение импульсов через нейроны

контроль количества ионов и воды в клетках

Следует помнить, что острый дефицит калия при вынашивании ребенка может иметь серьезные последствия - развитие гипертонии, гипоксии плода и даже преждевременные роды.

Продукты с калием

Нутрициолог назвала источники продуктов с высоким содержанием калия: