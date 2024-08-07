Контролирует уровень давления: недостаток этого минерала приводит к проблемам со здоровьем
Для правильного функционирования сердца и системы кровообращения организму требуется калий. Это один из самых важных минералов для тела. В частности, он имеется во многих популярных продуктах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.
Чем полезен калий
Калий участвует в сокращении мышц и нервной проводимости, поэтому концентрация его в крови так важна для самочувствия человека.
Он является одним из четырех основных электролитов, присутствующих в организме человека, другие - натрий, магний и кальций.
Нехватка калия особенно сильно заметна во время жаркой погоды. Возникает слабость и довольно неприятные судороги в мышцах. Таким образом организм сигнализирует о недостаче.
Если вы заметили, что ваши ноги стали опухать, особенно летом, это может говорить о недостатке калия в организме.
Чтобы подтвердить избыток или недостаток калия, необходимо провести анализ крови с определением этого элемента.
Важнейшие функции калия в организме:
- контроль артериального давления
- поддержка кислотно-щелочного и водного баланса
- помощь в функционировании почек
- проведение импульсов через нейроны
- контроль количества ионов и воды в клетках
Следует помнить, что острый дефицит калия при вынашивании ребенка может иметь серьезные последствия - развитие гипертонии, гипоксии плода и даже преждевременные роды.
Продукты с калием
Нутрициолог назвала источники продуктов с высоким содержанием калия:
- картофель, батат
- банан
- авокадо
- тыква
- жирная рыба
- киноа
- мак
- бобовые
- инжир
- курага, чернослив
- томат
- кокосовая вода
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