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Контролирует уровень давления: недостаток этого минерала приводит к проблемам со здоровьем

Среда 07 августа 2024 10:18
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Контролирует уровень давления: недостаток этого минерала приводит к проблемам со здоровьем Чем полезен калий в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Левченко

Для правильного функционирования сердца и системы кровообращения организму требуется калий. Это один из самых важных минералов для тела. В частности, он имеется во многих популярных продуктах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.

Чем полезен калий

Калий участвует в сокращении мышц и нервной проводимости, поэтому концентрация его в крови так важна для самочувствия человека.

Он является одним из четырех основных электролитов, присутствующих в организме человека, другие - натрий, магний и кальций.

Нехватка калия особенно сильно заметна во время жаркой погоды. Возникает слабость и довольно неприятные судороги в мышцах. Таким образом организм сигнализирует о недостаче.

Если вы заметили, что ваши ноги стали опухать, особенно летом, это может говорить о недостатке калия в организме.

Чтобы подтвердить избыток или недостаток калия, необходимо провести анализ крови с определением этого элемента.

Важнейшие функции калия в организме:

  • контроль артериального давления
  • поддержка кислотно-щелочного и водного баланса
  • помощь в функционировании почек
  • проведение импульсов через нейроны
  • контроль количества ионов и воды в клетках

Следует помнить, что острый дефицит калия при вынашивании ребенка может иметь серьезные последствия - развитие гипертонии, гипоксии плода и даже преждевременные роды.

Продукты с калием

Нутрициолог назвала источники продуктов с высоким содержанием калия:

  • картофель, батат
  • банан
  • авокадо
  • тыква
  • жирная рыба
  • киноа
  • мак
  • бобовые
  • инжир
  • курага, чернослив
  • томат
  • кокосовая вода

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Витамины Здоровье Нутрициолог
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