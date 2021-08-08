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Субсидії і соцвиплати: українцям готують важливі зміни

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Неділя 08 серпня 2021 08:16
Субсидії і соцвиплати: українцям готують важливі зміни Фото: в Україні готують нововведення для одержувачів соцвиплат і субсидій (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Субсидії в Україні на оплату комунальних послуг, а також інші соціальні виплати, з метою контролю таких цільових витрат, можуть перевести в цифрову національну валюту (Е-гривню), яка зараз розробляється Національним банком.

Про це розповів заступник голови Мінцифри з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю "Мінфіну".

За його словами, це значно спростить моніторинг соціальних виплат, дозволить легко відстежувати, на що була витрачена грошова допомога від держави.

Борняков зазначив, що електронна гривня створить можливість використання смарт-контрактів.

"Наприклад, якщо держава робить соціальні виплати фіатними грошима, вона не може проконтролювати, як витрачаються ці кошти. У випадку ж з цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидію, чи на купівлю дитячих товарів тощо", - пояснив заступник міністра.

Крім того, українська цифрова валюта дозволить Нацбанку краще відстежувати емісію і спростити контроль за обігом в економіці.

Разом з тип, за аналогічним принципом громадськість і ЗМІ можуть контролювати й державні витрати.

"Зараз ви не можете побачити, куди пішла надрукована гривня, а з е-гривнею контроль за цим спроститься. Завжди можна зайти на блокчейн, подивитись, який банк отримав, кошти, куди далі їх було переведено", - розповів Борняков.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді до другого читання готується законопроект, який узаконить криптовалюту і віртуальну гривню. Згідно з документом, власники криптовалют отримають ряд переваг.

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