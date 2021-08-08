Субсидії і соцвиплати: українцям готують важливі зміни

Субсидії в Україні на оплату комунальних послуг, а також інші соціальні виплати, з метою контролю таких цільових витрат, можуть перевести в цифрову національну валюту (Е-гривню), яка зараз розробляється Національним банком.

Про це розповів заступник голови Мінцифри з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю " Мінфіну ".

За його словами, це значно спростить моніторинг соціальних виплат, дозволить легко відстежувати, на що була витрачена грошова допомога від держави.

Борняков зазначив, що електронна гривня створить можливість використання смарт-контрактів.

"Наприклад, якщо держава робить соціальні виплати фіатними грошима, вона не може проконтролювати, як витрачаються ці кошти. У випадку ж з цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидію, чи на купівлю дитячих товарів тощо", - пояснив заступник міністра.

Крім того, українська цифрова валюта дозволить Нацбанку краще відстежувати емісію і спростити контроль за обігом в економіці.

Разом з тип, за аналогічним принципом громадськість і ЗМІ можуть контролювати й державні витрати.

"Зараз ви не можете побачити, куди пішла надрукована гривня, а з е-гривнею контроль за цим спроститься. Завжди можна зайти на блокчейн, подивитись, який банк отримав, кошти, куди далі їх було переведено", - розповів Борняков.