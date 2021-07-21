КСУ разрешил: украинцы могут вывозить миллионы через "зеленый коридор" без конфискации

В чем же дело?

21 июля КСУ принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан. Одно из них - по конституционной жалобе Елены Одинцовой относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Именно по нему принято решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса.

Разберемся поподробнее. Статья 471- о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля (так называемого "зеленого коридора").

Нарушение порядка перевозки через "зеленый коридор" запрещенных или ограниченных товаров в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов (1700 грн) и конфискацию этих товаров.

Сейчас через "зеленый коридор" можно вывозить:

наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме, не превышающую 10 тысяч евро;

алкогольные напитки: водочные изделия (водка, коньяк, виски и др.) в количестве 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л;

табачные изделия - 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 гр.

Отметим, что именно "конфискация" и стала причиной обращения Одинцовой в КСУ.

Украинка считает, что положение абзаца второго части первой статьи 471 Кодекса, в части применения дополнительного взыскания в виде конфискации товаров, является таким, который не соответствует положениям части первой статьи 8, частям первой, четвертой, шестой статьи 41 Конституции Украины, поскольку нарушает конституционный принцип верховенства права, а также гарантированные Конституцией Украины права на: владение, пользование и распоряжение своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности; применение конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

И КСУ (как ни странно) встал на сторону женщины. Таким образом, теперь она будет вынуждена заплатить лишь штраф в размере 1700 грн, а конфискованный товар ей вернут (о каком именно товаре идет речь и какого он был объема - станет известно 22 июля, когда текст решения будет обнародован на официальном сайте Конституционного суда).

Одним словом, теперь нарушители "зеленого коридора" будут лишь платить штраф, а товар же у них не будут конфисковывать.

А как было раньше?

До этого в подобных случаях у граждан, товары которых нарушали необлагаемую норму перемещения через таможенную границу, их конфисковали.

Вот, например, в одном из судебных решений речь идет о наложении на гражданина административного взыскания в виде штрафа в сумме 1700 грн, а также конфискации 1200 шт. папирос.

А в остальном, у женщины "в пользу государства" изъяли 2300 долларов. Скорее всего, общая сумма, которую она хотела перевезти через "зеленый коридор" достигала примерно 13 тысяч долларов. Но так как разрешено лишь около 10 тысяч, то "избыток" таможенники и конфисковали.