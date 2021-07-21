КСУ дозволив: українці зможуть вивозити мільйони через "зелений коридор" без конфіскації

У чому ж справа?

21 липня КСУ ухвалив три рішення за наслідками розгляду справ за конституційними скаргами громадян. Один з них - за конституційною скаргою Олени Одінцової щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України. Саме по ньому ухвалено рішення про неконституційність оспореного припису Кодексу.

Розберемося детальніше. Стаття 471 - про порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю (так званого "зеленого коридору").

Порушення порядку перевезення через "зелений коридор" заборонених або обмежених товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів (1700 грн) і конфіскацію цих товарів.

Наразі через "зелений коридор" можна вивозити:

готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тисяч євро;

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та ін.) у кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л;

тютюнові вироби - 200 цигарок, або 50 сигар, чи 250 гр.

Зауважимо, що саме "конфіскація" і стала причиною звернення Одінцової до КСУ.

Українка вважає, що положення абзацу другого частини першої статті 471 Кодексу, в частині застосування додаткового стягнення у вигляді конфіскації товарів, є таким, що не відповідає положенням частини першої статті 8, частинам першій, четвертій, шостій статті 41 Конституції України, оскільки порушує конституційний принцип верховенства права, а також гарантовані Конституцією України права на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю; непорушність права приватної власності та заборону протиправного позбавлення права власності; застосування конфіскації майна виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

І КСУ (як не дивно) став на бік жінки. Таким чином, тепер вона буде змушена заплатити лише штраф у розмірі 1700 грн, а конфіскований товар їй повернуть (про який саме товар йде мова і якого він був обсягу - стане відомо 22 липня, коли текст рішення буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду).

Одним словом, тепер порушники "зеленого коридору" будуть лише платити штраф, а товар же у них не будуть конфіскувати.

А як було раніше?

До цього у подібних випадках у громадян, товари яких порушували неоподатковувану норму переміщення через митний кордон, їх конфіскували.

Ось, наприклад, в одному з судових рішень йдеться про накладання на громадянина адміністративного стягнення у виді штрафу в сумі 1700 грн, а також конфіскацію 1200 шт. цигарок.

А в іншому, у жінки "на користь держави" вилучили 2300 доларів. Швидше за все, загальна сума, яку вона хотіла перевезти через "зелений коридор" сягала приблизно 13 тисяч доларів. Але так як дозволено лише близько 10 тисяч, то "надлишок" митники й конфіскували.