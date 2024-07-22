В'ялені помідори: як приготувати смачну закуску на зиму

В'ялені помідори - чудовий варіант зберігання овочів. Такі помідори можна використовувати як приправу, додавати до салатів чи в тісто для хліба, або їсти як закуску.

Про те, як готувати смачні в'ялені помідори, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для в'ялених помідорів

Для того, щоб зробити цю смачну закуску з в'ялених помідорів на зиму, на три баночки по 330 мл потрібні такі продукти:

помідори - 2 кг;

олія - 300-400 мл;

оцет винний - 3 ч. л.;

італійські трави - 1 ст. л.;

часник сушений - 1,5 ч. л.;

суміш перців - 3 ч. л.;

сіль - 2 ч. л.;

цукор - 3 ч. л.;

петрушка - 1 пучок.

Як готувати в'ялені помідори

Помідори можна брати звичайні, а не сорт чері. Та краще обирати овочі середні, не надто великі.

Обов'язково слід підбирати їх приблизно однакового розміру, щоб вони висушувались рівномірно. Помийте помідори, витріть овочі рушником, розріжте навпіл і видаліть хвостики.

Помідори можна сушити як в спеціальному приладі - сушарці - так і в духовці, якщо можна контролювати її температуру. Викладіть помідори серединою догори на деко або в сито сушарки.

Підсоліть помідори - це не лише вплине на смак, а й допоможе зберігати овочі довше. Крім цього, сіль змушує помідори випускати сік, який випаровується під час сушіння.

Додайте італійські трави та сушений часник, який, на відміну від свіжого, не втратить аромату. Не радять додавати спеції для м'яса - вони переб'ють характерний смак помідорів.

Посипте помідори сіллю та спеціями (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього сушіть помідори в сушарці за температури 55-60 градусів приблизно протягом 24 годин.

Або ж використайте духовку, встановивши температуру в 100 градусів. Також радять злегка відчинити дверцята духовки, щоб випаровувалась волога.

Поки помідори сушаться, промийте петрушку, повністю приберіть з неї вологу - і відокремте листочки.

Важливо час від часу візуально перевіряти готовність помідорів - адже більш м'ясисті сорти потребують більше часу на сушіння.

Проте, після того, як готові на вигляд помідори охололи, перевірте їхній стан - адже, якщо овочі недостатньо сухі, через певний час вони можуть запліснявіти.

Зрозуміти, чи висохли помідори, можна, стиснувши їх - якщо овочі готові, вологи не повинно бути. Крім цього, розділити помідори має бути досить просто.

В'ялені помідори потрібно розкласти у підготовлені стерилізовані сухі баночки. Разом з овочами розкладіть по баночках листочки петрушки - це потрібно робити, коли баночка заповнена помідорами наполовину. На петрушку викладіть решту помідорів.

Після цього рівномірно розсипте по баночках суміш перців та цукор, який є своєрідним консервантом. Влийте до баночок з помідорами оцет, який покращує смак та продовжує термін зберігання в'ялених помідорів.

Додайте оцет до в'ялених помідорів (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В каструлю з товстим дном налийте олію - на одну баночку потрібно приблизно 100-130 г. Злегка підігрійте рідину, проте не кип'ятіть. Олія допомагає поєднати спеції та подовжує тривалість зберігання таких помідорів.

Розлийте олію по баночках і щільно закрийте посуд стерилізованими кришками. Такі в'ялені помідори слід зберігати в прохолодному місці - наприклад, в холодильнику.