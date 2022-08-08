Консервируем помидоры в собственном соку: итальянские "пелати" от украинского кулинара

Нам понадобятся: помидоры, по желанию - оль.

Пошаговое приготовление

Приготовьте томатный сок, которым будете заливать целые помидоры: порежьте кусочками помидоры, немного проварите, чтобы они размякли. Взбейте блендером и перетрите через сито, чтобы отделить кожуру и семена.

Помидоры помойте. Удалите плодоножку, а с другой стороны сделайте надрез крест-накрест, чтобы легче отошла кожица.

Окуните помидоры в кипящую воду совсем ненадолго, чтобы их бланшировать. Вытащите помидоры в очень холодную воду (лучше со льдом).

Очистите помидоры от кожуры. Положите томаты в банки и залейте томатным соком. Можно добавить полчайной ложки соли на каждую банку, а можно вообще без соли.

Прикройте неплотно крышками, простерилизуйте банки в течение 20 минут (для 1-литровой банки). Закатайте плотно крышками.

Как использовать помидоры"пелати"

Такие помидоры можно использовать для борща, делать соус на пиццу или готовить брускеты (хлеб с кусочками томатов и специями).