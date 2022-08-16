Консервируем кукурузу дома на зиму: втрое дешевле магазинной!

Консервированная кукуруза зимой - замечательное дополнение салатов и гарниров. Но вспоминая цену на баночку сахарной вкуснятины, мы часто отказываем себе в удовольствии. Чтобы не мучить себя дилеммой, предлагаем запастись домашней консервированной кукурузой, которая будет втрое дешевле магазинной.

Рецепт Styler подсмотрел в Telegram-канале Дача, сад та город.

Ингредиенты на 3 литра консервации:

Кукуруза - 3 кочана

Вода - 1 литр

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Простерилизуйте банку (или три банки по 1 литру) и крышки.

Очистите кочаны и проварите 3 минуты после закипания воды. Когда кукуруза остынет, отделите зерна от початка. Используя дуршлаг, промойте водой.

Положите зерна в кастрюлю и поставьте на 3 минуты на огонь. Варите при слабом кипении.

Тем временем сделайте маринад. Поставьте емкость с водой на огонь, всыпьте соль и сахар. После закипания снимайте с огня.

Фото: Домашняя консервированная кукуруза порадует вкусом (freepik)

Наполните банки кукурузой и залейте горячим маринадом. Банки поставьте в глубокую емкость, и простерилизуйте (литровую - около часа, трехлитровую - 3-3,5 часа)

Когда закончите стерилизацию, вытащите банку и закатайте крышкой. Переверните вверх дном и укутайте теплым полотенцем, пока не остынет.

Оцениваем экономию

Учитывая, что в початке вареной кукурузы около 280 граммов зернышек, мы получим 840 граммов из трех початков.

Сейчас кочан можно купить за 10 грн, три - за 30 грн.

А вот банка кукурузы марки Bonduelle с 670 граммами кукурузы стоит около 82 грн, то есть 840 граммов по грубому подсчету - 102 грн.

С учетом расходов на сахар и соль, наша консервированная кукуруза будет втрое дешевле магазинной.