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Консервуємо кукурудзу вдома на зиму: втричі дешевша за магазинну!

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Вівторок 16 серпня 2022 15:14
Консервуємо кукурудзу вдома на зиму: втричі дешевша за магазинну! Фото: Як законсервувати кукурудзу на зиму (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Консервована кукурудза взимку - чудове доповнення салатів і гарнірів. Але згадуючи ціну на баночку цукрової смакоти, ми часто відмовляємо собі в задоволенні. Щоб не мучити себе дилемою, пропонуємо запастися домашньою консервованою кукурудзою, яка буде втричі дешевша за магазинну.

Рецепт Styler підгледів в Telegram-каналі Дача, сад та город.

Інгредієнти на 3 літри консервації:

  • Кукурудза - 3 качани
  • Вода - 1 літр
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Цукор - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Простерилізуйте банку (чи три банки по 1 літру) та кришки.

Очистіть качани і проваріть 3 хвилини після закипання води. Коли кукурудза охолоне, відокремте зерна від качана. Використовуючи друшляк, промийте водою.

Покладіть зерна в каструлю і поставте на 3 хвилини на вогонь. Варіть при слабкому кипінні.

Тим часом зробіть маринад. Поставте ємність з водою на вогонь, всипте сіль і цукор. Після закипання знімайте з вогню.

Консервуємо кукурудзу вдома на зиму: втричі дешевша за магазинну!

Фото: Домашня консервована кукурудза порадує смаком (freepik)

Наповніть банки кукурудзою і залийте гарячим маринадом. Банки поставте в глибоку ємність, та простерилізуйте (літрову - близько години, трилітрову - 3-3,5 години)

Коли закінчите стерилізацію, витягніть банку і закатайте кришкою. Переверніть догори дном і укутайте теплим рушником, поки не охолоне.

Оцінюємо економію

Враховуючи, що в качані вареної кукурудзи близько 280 грамів зернят, ми отримаємо 840 грамів з трьох качанів.

Зараз качан можна купити за 10 грн, три - за 30 грн.

А от банка кукурудзи марки Bonduelle з 670 грамами кукурудзи коштує близько 82 грн, тобто 840 грамів за грубим підрахунком – 102 грн.

З урахунком витрат на цукор та сіль, наша консервована кукурудза буде втричі дешевшою за магазинну.

Раніше ми писали, скільки качанів кукурудзи можна з'їсти, і кому не можна її вживати взагалі.

Також повідомлялося, як зберігати консервацію, щоб банки не здулися і не "постріляли".

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