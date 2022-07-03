Консервация огурцов на зиму: как делать закрутки, чтобы банки не "стреляли"

Как консервировать огурцы, чтобы банки не взрывались

Нужно заливать всю банку приготовленным раствором до краев, чтобы в емкость не попадал воздух - иначе это может привести к быстрому размножению аэробных бактерий.

Частой причиной попадания воздуха в закрутку становится проблемы с закаточной машинкой, из-за чего крышки прилегают негерметично. Это чревато помутнением заготовки, утратой своих свойств. Чтобы проверить герметичность, нужно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и проверить - появляются ли пузыри.

Могут быть нарушения технологии приготовления рассола или маринада. При нехватке основных консервантов (соли, сахара и уксуса) содержимое мутнеет, а сами огурцы со временем испортятся.

Из-за нарушения технология стерилизации банок на внутренних стенках остаются микроорганизмы. Медлить со сроками укладки заготовок внутрь нельзя даже при правильно проведенной процедуре стерилизации - на поверхности все равно могут появляться бактерии.

Стоит также учитывать, что и сами огурцы могут подвести. Так, не желательно собирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации нужно замачивать огурцы в воде в течение 3 часов, тщательно промывать овощи. Если замечаете любые признаки гниения - бракуйте для закрутки.

Идеально приготовленная консервация должна быть прозрачной, но не мутной. Но не стоит сразу избавляться от заготовки, если заметили помутнения. Так, недавно закрученные употреблять в пищу можно, если вкус нормальный, а вот старые огурцы с помутневшим рассолом - ни в коем случае, так как есть риск развития ботулизма.

Стерилизация заготовок в кастрюле с водой

Такой способ часто используют для стеклянных банок объемом до 1 литра включительно. Лучше брать для стерилизации обширный эмалированный бак. Далее - по такой процедуре:

на дно кастрюли постелите ткань

установите на нее банки горловинами вверх

налейте холодную воду так, чтобы она с небольшим запасом покрывала стеклянные банки

поставьте кастрюлю с банками на огонь и доведите до кипения

продолжайте кипятить на медленном огне в течение 15 минут

вместе с банками там же стерилизуют и крышки.

Высокие банки, которые вода не полностью покрывает, можно положить горизонтально.

Стерилизация банок паром

Для такого способа будет нужна широкая кастрюля, металлическая решетка и стеклянные банки. Вот инструкция:

воду в кастрюле доведите до кипения

установите на поверхности металлическую решетку и поставьте на нее банки горлышком вниз

конденсат покроет всю внутреннюю поверхность стеклянных банок - стерилизация длится 6-10 минут

банки снимают с решеток и ставят в том же положении на чистое полотенце.

Стерилизация в кастрюле

Подобный способ больше подходит для небольших заготовок. Процедура такая:

горячие заготовки нужно разложить по чистым банкам

сверху их следует неплотно прикрыть крышками

заполненные банки переносят в кастрюлю с теплой водой

вода должна покрывать почти всю банку - главное, чтобы не попадала внутрь, даже при кипячении

заготовки в таре объемом 0,5 литра следует кипятить около 15 минут, соответственно 1-литровые - полчаса

после окончания кипячения банки вынимаем и тут же закатываем крышками.

Стерилизация банок в духовке

Метод с газовой духовкой позволяет ускорить процесс стерилизации от 10 до 30 минут, можно разместить в духовке банок побольше, и во время процедуры уничтожаются полностью все микроорганизмы. Как это делать:

вымытые банки разместите в духовке на небольшом расстоянии друг от друга (можно ставить как на донышко, так и на горлышко)

сначала огонь в духовке зажигают несильный (ориентируйтесь до +50 градусов)

при такой температуре банки нужно подержать 5-10 минут

теперь можно увеличить температуру до +180 градусов

так банки следует держать в духовке еще 5-10 минут

в целом для стерилизации металлических крышек без резинового кольца в духовке нужно 10 минут

для банок от 0,5 до 0,75 литров - 10 минут, для 1-литровых - 15 минут, для 1,5-2 литровых - 20 минут, для 3-литровых - полчаса

после окончания стерилизации выключите огонь в духовке и приоткройте дверцу.

Горячие заготовки следует раскладывать по горячим (теплым) банкам, иначе эффект от стерилизации может свестись к нулю.