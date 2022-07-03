Консервация огурцов на зиму: как делать закрутки, чтобы банки не "стреляли"

Закрутки с огурцами на зиму являются одними из самых распространенных консерваций у хозяек. При этом многим приходится сталкиваться с проблемами, что из-за даже незначительных ошибках при процессе банки потом начинают "стрелять", содержание мутнеет, у овощей портится вкус.
Полезные советы о консервации огурцов и разные способы стерилизации банок приводит pelensky.pro.
Нужно заливать всю банку приготовленным раствором до краев, чтобы в емкость не попадал воздух - иначе это может привести к быстрому размножению аэробных бактерий.
Частой причиной попадания воздуха в закрутку становится проблемы с закаточной машинкой, из-за чего крышки прилегают негерметично. Это чревато помутнением заготовки, утратой своих свойств. Чтобы проверить герметичность, нужно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и проверить - появляются ли пузыри.
Могут быть нарушения технологии приготовления рассола или маринада. При нехватке основных консервантов (соли, сахара и уксуса) содержимое мутнеет, а сами огурцы со временем испортятся.
Из-за нарушения технология стерилизации банок на внутренних стенках остаются микроорганизмы. Медлить со сроками укладки заготовок внутрь нельзя даже при правильно проведенной процедуре стерилизации - на поверхности все равно могут появляться бактерии.
Стоит также учитывать, что и сами огурцы могут подвести. Так, не желательно собирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации нужно замачивать огурцы в воде в течение 3 часов, тщательно промывать овощи. Если замечаете любые признаки гниения - бракуйте для закрутки.
Идеально приготовленная консервация должна быть прозрачной, но не мутной. Но не стоит сразу избавляться от заготовки, если заметили помутнения. Так, недавно закрученные употреблять в пищу можно, если вкус нормальный, а вот старые огурцы с помутневшим рассолом - ни в коем случае, так как есть риск развития ботулизма.
Такой способ часто используют для стеклянных банок объемом до 1 литра включительно. Лучше брать для стерилизации обширный эмалированный бак. Далее - по такой процедуре:
Высокие банки, которые вода не полностью покрывает, можно положить горизонтально.
Для такого способа будет нужна широкая кастрюля, металлическая решетка и стеклянные банки. Вот инструкция:
Подобный способ больше подходит для небольших заготовок. Процедура такая:
Метод с газовой духовкой позволяет ускорить процесс стерилизации от 10 до 30 минут, можно разместить в духовке банок побольше, и во время процедуры уничтожаются полностью все микроорганизмы. Как это делать:
Горячие заготовки следует раскладывать по горячим (теплым) банкам, иначе эффект от стерилизации может свестись к нулю.
Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.
А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.