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Консервация огурцов на зиму: как делать закрутки, чтобы банки не "стреляли"

Фото: какие правила нужно соблюдать при консервации огурцов (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Закрутки с огурцами на зиму являются одними из самых распространенных консерваций у хозяек. При этом многим приходится сталкиваться с проблемами, что из-за даже незначительных ошибках при процессе банки потом начинают "стрелять", содержание мутнеет, у овощей портится вкус.

Полезные советы о консервации огурцов и разные способы стерилизации банок приводит pelensky.pro.

Как консервировать огурцы, чтобы банки не взрывались

Нужно заливать всю банку приготовленным раствором до краев, чтобы в емкость не попадал воздух - иначе это может привести к быстрому размножению аэробных бактерий.

Частой причиной попадания воздуха в закрутку становится проблемы с закаточной машинкой, из-за чего крышки прилегают негерметично. Это чревато помутнением заготовки, утратой своих свойств. Чтобы проверить герметичность, нужно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и проверить - появляются ли пузыри.

Могут быть нарушения технологии приготовления рассола или маринада. При нехватке основных консервантов (соли, сахара и уксуса) содержимое мутнеет, а сами огурцы со временем испортятся.

Из-за нарушения технология стерилизации банок на внутренних стенках остаются микроорганизмы. Медлить со сроками укладки заготовок внутрь нельзя даже при правильно проведенной процедуре стерилизации - на поверхности все равно могут появляться бактерии.

Стоит также учитывать, что и сами огурцы могут подвести. Так, не желательно собирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации нужно замачивать огурцы в воде в течение 3 часов, тщательно промывать овощи. Если замечаете любые признаки гниения - бракуйте для закрутки.

Идеально приготовленная консервация должна быть прозрачной, но не мутной. Но не стоит сразу избавляться от заготовки, если заметили помутнения. Так, недавно закрученные употреблять в пищу можно, если вкус нормальный, а вот старые огурцы с помутневшим рассолом - ни в коем случае, так как есть риск развития ботулизма.

Стерилизация заготовок в кастрюле с водой

Такой способ часто используют для стеклянных банок объемом до 1 литра включительно. Лучше брать для стерилизации обширный эмалированный бак. Далее - по такой процедуре:

  • на дно кастрюли постелите ткань
  • установите на нее банки горловинами вверх
  • налейте холодную воду так, чтобы она с небольшим запасом покрывала стеклянные банки
  • поставьте кастрюлю с банками на огонь и доведите до кипения
  • продолжайте кипятить на медленном огне в течение 15 минут
  • вместе с банками там же стерилизуют и крышки.

Высокие банки, которые вода не полностью покрывает, можно положить горизонтально.

Стерилизация банок паром

Для такого способа будет нужна широкая кастрюля, металлическая решетка и стеклянные банки. Вот инструкция:

  • воду в кастрюле доведите до кипения
  • установите на поверхности металлическую решетку и поставьте на нее банки горлышком вниз
  • конденсат покроет всю внутреннюю поверхность стеклянных банок - стерилизация длится 6-10 минут
  • банки снимают с решеток и ставят в том же положении на чистое полотенце.

Стерилизация в кастрюле

Подобный способ больше подходит для небольших заготовок. Процедура такая:

  • горячие заготовки нужно разложить по чистым банкам
  • сверху их следует неплотно прикрыть крышками
  • заполненные банки переносят в кастрюлю с теплой водой
  • вода должна покрывать почти всю банку - главное, чтобы не попадала внутрь, даже при кипячении
  • заготовки в таре объемом 0,5 литра следует кипятить около 15 минут, соответственно 1-литровые - полчаса
  • после окончания кипячения банки вынимаем и тут же закатываем крышками.

Стерилизация банок в духовке

Метод с газовой духовкой позволяет ускорить процесс стерилизации от 10 до 30 минут, можно разместить в духовке банок побольше, и во время процедуры уничтожаются полностью все микроорганизмы. Как это делать:

  • вымытые банки разместите в духовке на небольшом расстоянии друг от друга (можно ставить как на донышко, так и на горлышко)
  • сначала огонь в духовке зажигают несильный (ориентируйтесь до +50 градусов)
  • при такой температуре банки нужно подержать 5-10 минут
  • теперь можно увеличить температуру до +180 градусов
  • так банки следует держать в духовке еще 5-10 минут
  • в целом для стерилизации металлических крышек без резинового кольца в духовке нужно 10 минут
  • для банок от 0,5 до 0,75 литров - 10 минут, для 1-литровых - 15 минут, для 1,5-2 литровых - 20 минут, для 3-литровых - полчаса
  • после окончания стерилизации выключите огонь в духовке и приоткройте дверцу.

Горячие заготовки следует раскладывать по горячим (теплым) банкам, иначе эффект от стерилизации может свестись к нулю.

Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.

А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.

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