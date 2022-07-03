Консервація огірків на зиму: як робити закрутки, щоб банки не "стріляли"

Закрутки з огірками на зиму є одними з найпоширеніших консервацій у господинь. При цьому багатьом доводиться стикатися з проблемами, що через навіть незначні помилки при процесі банки потім починають "стріляти", вміст мутніє, в овочів псується смак.
Корисні поради про консервацію огірків і різні способи стерилізації банок наводить pelensky.pro.
Потрібно заливати всю банку приготованим розчином до країв, щоб в ємність не потрапляло повітря - інакше це може привести до швидкого розмноження аеробних бактерій.
Частою причиною попадання повітря в закрутку стає проблеми з закаточною машинкою, через що кришки прилягають негерметично. Це загрожує помутнінням заготовки, втратою своїх властивостей. Щоб перевірити герметичність, треба перевернути готову закрутку догори ногами та перевірити - чи з'являються бульбашки.
Можуть бути порушення технології приготування розсолу або маринаду. При нестачі основних консервантів (солі, цукру та оцту) вміст мутніє, а самі огірки з часом зіпсуються.
Через порушення технологія стерилізації банок на внутрішніх стінках залишаються мікроорганізми. Зволікати з термінами укладання заготовок всередину не можна навіть при правильно проведеній процедурі стерилізації - на поверхні все одно можуть з'являтися бактерії.
Варто також враховувати, що і самі огірки можуть підвести. Так, не бажано збирати урожай в дощову погоду, а перед початком консервації потрібно замочувати огірки у воді протягом 3 годин, ретельно промивати овочі. Якщо помічаєте будь-які ознаки гниття - для закрутки бракуйте.
Ідеально приготовлена консервація має бути прозорою, але не каламутною. Проте не варто відразу позбавлятися від заготовки, якщо помітили помутніння. Так, недавно закручені вживати в їжу можна, якщо смак нормальний, а ось старі огірки з помутнілим розсолом - в жодному разі, позаяк є ризик розвитку ботулізму.
Такий спосіб часто використовують для скляних банок об'ємом до 1 літра включно. Краще брати для стерилізації великий емальований бак. Далі - за такою процедурою:
Високі банки, які вода не повністю покриває, можна покласти горизонтально.
Для такого способу буде потрібна широка каструля, металева решітка і скляні банки. Ось інструкція:
Подібний спосіб більше підходить для невеликих заготовок. Процедура така:
Метод з газовою духовкою дозволяє прискорити процес стерилізації від 10 до 30 хвилин, можна розмістити в духовці банок побільше, і під час процедури знищуються повністю всі мікроорганізми. Як це робити:
Гарячі заготовки слід розкладати по гарячим (теплим) банкам, інакше ефект від стерилізації може звестися до нуля.
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.
А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.