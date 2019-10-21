Конор МакГрегор посетит Украину: названа дата и причина приезда знаменитого бойца

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, который также выступал и в профессиональном боксе, завтра, 22 октября, посетит Киев.

Самый яркий боец UFC прилетит ненадолго в столицу Украины. Известно, что он проведет встречу с журналистами и возможно прогуляется улицами Киева. Более детальная информация пока не разглашается.

Пригласить известного бывшего чемпиона мира в легком весе решила одна из известных букмекерских контор. Стоит отметить, что это будет первый визит спортсмена в Украину.

Конор МакГрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ирландский боец объявил о завершении своей профессиональной карьеры в конце марта этого года. Последний бой в MMА он провел против знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. В тот вечер МакГрегор потерпел поражение, и после поединка в Лас-Вегасе между командами бойцов произошла массовая драка.

МакГрегор известен своим несдержанным поведением и громкими высказываниями. Так, этим летом он попал в скандал из-за того, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов за то, что тот не захотел выпить его виски. При этом спортсмен ударил старика кулаком по лицу.

Посетители сразу же начали оттаскивать бойца от барной стойки, за которой сидел дед. Позже выяснилось, что удар был не очень сильным, поскольку пожилой мужчина не упал и сделал вид, что ничего не произошло.