Конкурс Мисс мира 2019 выиграла девушка с Ямайки: яркие фото и видео красотки

Мисс мира 2019 выиграла представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Торжественная церемония награждения состоялась в Лондоне в субботу, 14 декабря.

Корону девушкам вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признали представительницу Индии Суман Рао.

Тони-Энн Сингх стала четвертой девушкой из Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты Мисс мира. В последний раз девушка из этой страны получала корону в 1993 году.

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Красавица учится в университете штата Флорида в Соединенных Штатах. Она любит петь, занималась балетом и умеет играть на нескольких музыкальных инструментах.Девиз Тони-Энн Сингх — "Сияя сами, мы неосознанно открываем такую возможность и для других".

Мы предлагаем посмотреть яркие фотографии красотки, которые она публикует на своей страничке в instagram.



Корону Мисс мира 2019 завоевала 23-летняя Тони-Энн Сингх (фото: instagram.com/toniannsingh)

Мисс мира 2019 (YouTube)